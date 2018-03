Gobierno pide a usuarios de RRSS expresar disculpas a mujer inocente acusada por racismo



18/03/2018 - 20:44:09

La Paz, (ABI).- El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, pidió el domingo a los usuarios de las redes sociales (RRSS) expresar sus disculpas a Rosa Borda, que fue acusada erróneamente por un hecho de racismo que se registró en Santa Cruz.



Borda fue confundida por los internautas con Ramona Melgar, quien -según un video difundido en las redes sociales- usó términos discriminatorios para negar el asiento a otra de pollera en un bus público de la ciudad de Santa Cruz, hecho que indignó al país.



"Las redes sociales son hoy un mecanismo importante donde todos nos podemos enterar todo rápido, peor ojo con mucho cuidado, porque también se manejan muchas mentiras (...), por ejemplo, sacaron rápidamente que era otra señora, Rosa Borda, a quien todos debemos, por lo menos, pedir en las redes sociales que no hagan eso y que pidan disculpas, porque pueden herir y pueden dañar", dijo en entrevista con medios estatales.



Jiménez aclaró que el Ministerio de Justicia evitó a la fecha dar el nombre de la responsable de ese hecho racismo, en tanto no se tenga información comprobada pericialmente.



"Nosotros como del Ministerio de Justicia, justamente ante no tener pericialmente identificada a la autora, nos limitamos a decir que sea el Misterio Público quien identifique plenamente en este caso a la autora", sostuvo.



Detalló que la autora fue identificada como Ramona Melgar, de quien su abogado justificó ese hecho por un supuesto desequilibrio emocional y psicológico, y sufre bipolaridad.



El viernes, la agredida, María Janco, respaldada por autoridades del Ministerio de Justicia, presentó una demanda penal en contra de su agresora pidiendo que se aplique la máxima pena en su contra por el delito de discriminación, que implica hasta siete años de cárcel.