Morales espera que con la verdad, el derecho y la historia, Bolivia logre un fallo favorable



18/03/2018 - 20:40:43

La Haya, (ABI).- El presidente Evo Morales saludó el domingo la unidad del pueblo boliviano en torno a la demanda marítima, impetrada contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, y expresó su deseo de que, con la verdad, el derecho y la historia, Bolivia logre un fallo favorable en ese alto tribunal de la humanidad.



En un emotivo almuerzo en el hotel Crowne Plaza, en el centro de La Haya, al que asistieron los expresidentes, excancilleres, autoridades del Ejecutivo, del Legislativo, de las gobernaciones, las alcaldías, representantes de los movimientos sociales y los miembros del equipo jurídico, el Jefe de Estado expresó su satisfacción porque dijo que "estamos organizados" para la fase final de la demanda en La Haya.



"Vamos a hacer historia con la verdad, con el derecho, estamos convencidos de que vamos a alcanzar la justicia que corresponde a Bolivia", remarcó en un discurso en el que agradeció al equipo jurídico nacional e internacional, que defenderá al país en los alegatos orales, de la fase final del juicio impetrado en abril de 2014.



A su juicio, Bolivia está unida en torno al mar, a diferencia de lo que sucede en Chile, donde recordó que hay muchas discrepancias entre sectores que afirmaron que van a respetar el fallo, otros no; entre los que quieren el diálogo y otros no para resolver los temas pendientes y "algunos plantean mar por territorio" y otros no.



"Como bolivianos y bolivianas no podemos cometer ese error, tenemos una enorme responsabilidad fundamentalmente con las futuras generaciones" y aseguró que es fundamental la participación de todos.



Recordó que en la primera etapa de la demanda convocó a todos los expresidentes a los cancilleres para escuchar sugerencias y coordinar la estrategia.



En la etapa final, saludo la presencia de todos los sectores de la población boliviana que dijo están representados en las 15 personas que acompañan a la delegación y que encarnan a todos los sectores.



"Es toda Bolivia expresada en las 15 personas para acompañar los alegatos orales", refrendó y agradeció su predisposición para acompañar la fase definitiva de la demanda en La Haya.



Anticipó que después de los alegatos de Chile se realizará una reunión muy importante con los expresidentes y excancilleres para evaluar la situación y recoger sugerencia para la réplica y remarcó su confianza en el equipo jurídico internacional conformado por afamados juristas, comprometidos con la demanda boliviana.



"Es bueno decir que estamos organizados para esta fase final en la demanda hacia la haya para nuestra reivindicación marítima", subrayó tras un saludo cordial a todos los invitados al almuerzo.