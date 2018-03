Putin tras cierre de las urnas con contundente victoria: Estamos destinados al éxito



18/03/2018 - 20:38:57

RT.- El presidente de Rusia y ganador del próximo mandato en las elecciones presidenciales de 2018, Vladímir Putin, se ha dirigido a los ciudadanos rusos desde la plaza Manézhnaya, en el centro de Moscú, donde este domingo ha tenido lugar un mitin y un concierto para conmemorar el aniversario de la reintegración de la península de Crimea con Rusia.



"Veo confianza y esperanza, la esperanza de nuestra gente con la que vamos a seguir trabajando", ha declarado el actual mandatario ruso, quien ha agradecido a los electores su apoyo.



El actual mandatario ruso ha destacado la importancia de la unidad de la nación y ha señalado que es preciso convencer a quienes han votado esta jornada por otros candidatos para que se pongan de su lado. "Para avanzar tenemos que ir codo con codo con cada ciudadano del país", ha indicado.



A su modo de ver, el apoyo del electorado en las presidenciales es el "reconocimiento de lo que ha sido hecho en los últimos años en condiciones complicadas" y una muestra de "confianza y esperanza" del pueblo ruso. "Estamos destinados al éxito", ha declarado Putin.



Luego de su aparición en la plaza Manézhnaya, Putin habló desde su sede de campaña, ubicada también en el centro de la capital rusa, y contestó a las preguntas de los periodistas.



El actual presidente indicó que los posibles cambios en la estructura de los organismos estatales tendrán lugar después de que asuma la Presidencia, y también aseguró que Rusia está interesada en el desarrollo positivo de las relaciones con otros países. En lo que concierne a las relaciones entre EE.UU. y América Latina, Putin las calificó de "complicadas" y basadas en gran parte "en cierta presión de carácter político y económico".



Por el momento Putin no planea llevar a cabo ninguna reforma constitucional y tiene previsto invitar a una reunión a todos los candidatos que se han postulado para estas elecciones.

Vladímir Putin, presidente de Rusia



Al contestar a la pregunta sobre si planea volver a postularse a la Presidencia en el 2030, el mandatario tachó dicha suposición de "ridícula". "Vamos a hacer cálculos. ¿Voy a estar aquí hasta que tenga 100 años? No", aseguró entre risas.



Este domingo los rusos han acudido a las urnas para elegir quién estará al mando del país durante los próximos seis años. Los datos preliminares de la Comisión Electoral de Rusia muestran que, con más del 97 % de las actas escrutadas, Putin ha obtenido el 76,60 % de los votos y lidera en las elecciones presidenciales, seguido del candidato del Partido Comunista, Pável Grudinin, quien ha obtenido el 11,87 % de los votos.



- Más de 100 millones de ciudadanos fueron llamados a emitir su voto en uno de los 96.000 colegios electorales de toda Rusia. Unos 2 millones de ciudadanos rusos podían ejercer su derecho a voto desde el extranjero.

- Según la ley, la Comisión Electoral de Rusia debe determinar los resultados finales en un plazo no superior a 10 días tras la votación: antes del 29 de marzo.