Demanda: no existe momento de mayor relevancia, ninguna causa más significativa para el país y las nuevas generaciones: Quiroga

18/03/2018 - 20:36:21

La Haya, (ABI).- No existe un momento de mayor relevancia, ninguna causa más significativa para el país y las nuevas generaciones afirmó el domingo en La Haya el expresidente Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002) a horas de los alegatos orales de la demanda marítima impetrada contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.



Tras participar en un almuerzo que ofreció el presidente Evo Morales a los integrantes de la delegación boliviana y al equipo jurídico de la demanda, en el que intercambiaron saludos cordiales, afirmó que "no existe una circunstancia, una coyuntura tan determinante", en la historia del país.



A su juicio, el país espera un buen resultado y dijo que apoyará en lo que el país necesite.



Quiroga recordó que en el almuerzo brindó "con agua salada, soberana y pacífica", cuando en el momento del convite echó sal a un vaso de agua antes de beber el líquido.



"Agua salada es símbolo de integración y de desarrollo, y el océano Pacifico en este siglo 21 es el océano del desarrollo. Lo que solía ser el Atlántico ahora es el Pacifico, al otro lado está China y las economías asiáticas. Es un tema de futuro, de desarrollo y progreso, no solamente de reivindicación histórica", sustentó.



"El mar es para siempre, para toda Bolivia y por eso estamos acá", subrayó al remarcar que con el Gobierno "tiene enormes y profundas diferencias".