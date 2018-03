La repostulación de Evo politizó el juicio por el acceso al mar



18/03/2018 - 20:30:39

Los Tiempos.- En 2013, Bolivia presentaba la demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. En ese entonces, la campaña era prácticamente una política de Estado, con el apoyo popular y el respaldo de oficialistas y opositores. Cinco años después, la demanda llega en La Haya a su fase de alegatos orales, mientras que en Bolivia se desata una polémica por el visible uso político que el Gobierno aplica a la campaña marítima.



El pasado 4 de marzo, el periódico gubernamental Cambio publicaba en su portada el titular de apertura: “Todos los sectores con Evo en los alegatos del mar”. Además, la imagen principal muestra rostros de varias personalidades en abanico, con el presidente Evo Morales en el centro. La publicación, lejos de unir, desató las críticas de varios sectores, pues se develaban las intenciones del oficialismo.



Es que el Gobierno había emprendido desde hace varios años otra campaña: la búsqueda de una nueva reelección presidencial, ofuscada por el referendo del 21 de febrero de 2016, en el que ganó el No a la modificación constitucional que habría permitido una nueva repostulación.



La campaña por el mar ha quedado tergiversada por la campaña electoral. La unidad ya no es tan evidente, saltan los cuestionamientos: el expresidente Jaime Paz desistía de integrar la comitiva; el vocero por la causa marítima Carlos Mesa publicaba un artículo crítico sobre el matiz electoral de la campaña del mar, y otros políticos hicieron sus “aclaraciones” de que apoyaban a Bolivia en la demanda internacional, pero no a Evo Morales. La nueva publicación de Cambio del 12 de marzo titulaba esta vez: “Evo pide a oposición una tregua ante demanda del mar”, pero la desconfianza se veía manifiesta.



“El tema se ha convertido en una bandera política cuyo único objetivo y cuya premisa fundamental es garantizar la perpetuación de Evo Morales en el poder”, comentó Mesa en la mencionada columna de opinión “Mar o 21F Un falso dilema”, que se publicó en Los Tiempos. Mesa también interpretó el contraste de la unidad de 2013 con el momento actual, indicando que “era prácticamente imposible adivinar el contexto sociopolítico de 2018”.



Para la analista política María Teresa Zegada, la campaña marítima comenzó como un bloque de unidad nacional con un apoyo incondicional de la población, pero fue el propio Gobierno el que horadó esta confianza al haber pasado por alto los resultados del 21 de febrero. Esto, además del posterior fallo constitucional que da vía legal a la repostulación del presidente Evo Morales, y otros conflictos como la imposición de un Código Penal, terminaron por sembrar la desconfianza de la población sobre el uso que hará el Gobierno de la sentencia internacional.



Para el analista Marcelo Silva, una cosa son los argumentos jurídicos presentados en La Haya, a los que califica de sólidos, y otra la intención del MAS de borrar la derrota del 21F con la campaña marítima.



La analista política Ericka Brockmann ve que la campaña y rituales como el “banderazo” no inciden en un tribunal como La Haya, aunque reconoce que buscan crear emociones en la población.



De cualquier manera, queda la distorsión de la campaña sobre el tapete.