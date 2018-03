Iglesia insiste en que se intenta legalizar el aborto y llama a rechazar estos intento



18/03/2018 - 20:29:32

Opinión.- El obispo de Oruro, Monseñor Cristóbal Bialasikvidaral llamó a rechazar cualquier intento de legalizar el aborto d recordó que el próximo 25 de marzo será el "Día del niño por nacer".



"La vida humana es un valor inviolable, hoy nos deshacemos de los que no tienen voz, les pido defiendan el valor sagrado se la vida desde la concepción hasta el último día de la muerte natural", sostuvo durante la homilía de la eucaristía dominical.



"Que los responsables de la política, de la economía y de los medios de comunicación hagan todo lo que esté dentro de sus posibilidades para promover una cultura respetuosa, siempre protegiendo la vida humana", agregó el religioso.



La legislación boliviana vigente reconoce el aborto en tres causales, violación, riesgo de la salud de la madre o del feto, sin embrago grupos de mujeres y otros, piden la despenalización plena del aborto.



El Obispo de Oruro advirtió que aún no se ha cerrado el debate sobre este tema y que persiste la posibilidad de que algunos sectores promuevan la modificación de las normas como se intentó en el recientemente abrogado Código del Sistema Penal.



El prelado de la Iglesia Católica también se refirió a la labor que la Iglesia Católica cumple en el ámbito educativo y advirtió que "no podemos quedarnos callados cuando a la Iglesia se le quiere quitar el derecho a enseñar".