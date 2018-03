Arce sobre Ortiz y Leyes en La Haya: Todas las personas que han llegado son bienvenidas



18/03/2018 - 20:27:00

Página Siete.- "Todas las personas que han llegado, los hermanos son bienvenidos", manifestó el ministro de Justicia, Héctor Arce, después de ser consultado sobre la invitación que el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, le hizo al alcalde de Cochabamba, José María Leyes y al senador, Óscar Ortiz, quienes acompañarán los alegatos orales de la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"No podemos asegurarles ningún espacio por estas restricciones que son materiales pero esperemos que cuanto boliviano se apersone a las inmediaciones de la corte, a la corte, o este aquí presente, esté con la fe puesta en el objetivo grande, todos tenemos nuestro derecho a tener nuestras creencias ideológicas, a militar en una posición o en otra, pero aquí la nación boliviana es una sola, los bolivianos tenemos un solo cuerpo, una sola voz", señaló.



La autoridad resaltó la participación del alcalde Leyes por su profesión en Derecho y dijo estar seguro que él comprenderá que las diferencias deben quedarse al margen; no obstante, expresó su incertidumbre sobre el senador Ortiz: "A veces hay actitudes incomprensibles de algunos representantes de la oposición boliviana", expresó.



Anteriormente, el gobierno aclaró que Ortiz y Leyes no formaban parte de la comitiva oficial y explicó que los invitados por el Gobierno ya habían sido debidamente acreditados. A lo que wur Costas respondió, en un contacto con El Deber: "No entiendo por qué tiene que haber una molestia. Esta es una causa de todos los bolivianos".



Hoy el Ministro de Justicia, lamentó la ausencia del Gobernador de Santa Cruz en las actividades de la delegación boliviana previas al inicio de la fase de alegatos orales. Señaló que la autoridad departamental se encontraría en Ámsterdam y que esperar su incorporación en las próximas horas.



Bolivia presentará sus alegatos este lunes 19 y martes 20 de marzo, el turno de Chile será el jueves 22 y viernes 23. Esta etapa finalizará 28 de marzo.