Choquehuanca: No hay que enojar al pueblo, porque puede patear a perro equivocado

18/03/2018 - 20:25:53

El deber.- ¿Qué hizo David Choquehuanca en este último tiempo?



Estoy en Caracas como secretario ejecutivo de la Alba, estoy trabajando la continentalización de la lucha. Estuve visitando varios países, estuve con varios sectores. En Uruguay estuve con los obreros, en reuniones del Frente Amplio con José Mujica, es extraordinario este hombre.

Estuve en Colombia participando de un congreso de los hermanos de la CRIC, que significa Consejo Regional Indígena del Cauca, ahí vi cómo la necesidad los obligó a organizarse. Estuve también en Perú con sectores sociales, en Argentina, en Francia en las jornadas de resistencia. Me invitan a organismos internacionales, tengo previsto visitar Nicaragua, Guatemala y Cuba. Estoy conociendo tecnologías de países asiáticos, antes no teníamos tiempo, ahora si lo tenemos.



¿Cómo vio en estos países la lucha de izquierda?



Este congreso de la CRIC a mí me dejó muchas enseñanzas. Primero que eran más de 10.000 participantes y 12 días de congreso. No había un vaso de alcohol, no había cerveza, y los compañeros discutían en diferentes comisiones. Los jóvenes escuchan a sus mayores, toda una escuela. Este congreso estaba protegido por guardias indígenas, porque en Colombia hacen desaparecer líderes. Los escuché, fui parte de ese congreso y me dijeron que "iba a bajar a las bases" y entonces me invitaron. Estuve en Perú para reunirme con sus sectores, estaré en varias regiones.



¿Y en Bolivia sigue reuniéndose con sectores?



En Bolivia estuve el otro día con sectores de El Alto, la COR, juntas vecinales, hay mucha demanda de formación en Bolivia. Estuve en Chulumani, en Inquisivi. Tengo una presentación en la universidad de Oruro para hablar sobre nuestra propuesta del Vivir Bien, que es una propuesta global que se construye como alternativa frente a la crisis global del capitalismo.

En todos los países que visité quieren saber sobre esta propuesta, por eso me animé a escribir el libro Manifiesto para el Vivir Bien que fue traducido al inglés y que uno lo puede encontrar en vivirbien.blog. La próxima semana estaré en Chuquisaca para presentar el texto.



¿Cómo ve la coyuntura política en Bolivia?



Es dinámica, compleja, solo que los líderes tienen que tener la capacidad de hacer una lectura correcta, sin engañarnos. Y de los temas pendientes de este proceso de cambio se llama justicia, es más, podemos decir que el talón de Aquiles de este proceso de cambio es la justicia. Pero no solo es responsabilidad de los gobernantes, es responsabilidad de todos, de las universidades, de los medios, del pueblo, de todos.



¿Sigue trabajando para el MAS?



Yo construí el MAS, tenía una pequeña oficina y ahí se germina el instrumento político. Recuerdo que en el Congreso Extraordinario de Potosí en 1988 decidimos tener una escuela de formación, discutimos trabajar los campesinos para nuestras familias, para nuestros hermanos, no para otro. Ahí decidimos votar por nosotros mismos. Y en los 90 sacamos el manifiesto de Apaña y nos organizamos para que nos respeten, no para ser diputados, para que nos paguen precios justos, por tierra justa.



El 93 participamos en elecciones, el 95 en municipales, 97 en las generales, muchos se fueron, muchos se vendieron, otros vuelven, parte de mi vida está en el instrumento...



¿Es fiel?



Sí, yo construí esto, parte de mi vida está ahí. En las malas y en las buenas yo tengo que estar ahí.



¿Si lo llaman irá?

Yo soy uno de los convencidos de que tenemos que trabajar siempre junto a nuestro pueblo. Ningún líder es superior a su pueblo, no hay. Trabajar siempre con nuestras organizaciones, con nuestro pueblo, no hay que enojarlo al pueblo, porque pueblo enojado puede estar pateando perro equivocado.



¿Ve un pueblo enojado?



A veces el pueblo se enoja, pero en el mundo hay indignación. En el mundo vivimos caos, desorden, crisis global del capitalismo. No podemos decir que estamos contentos, no, tenemos muchos desafíos, hay muchos problemas, de contrabando, corrupción, de injusticias. La responsabilidad es de todos.



¿Sigue en contacto con Evo?



Mira, yo estoy afuera y cuando venga aquí (en La Paz) Evo Morales no tiene mucho tiempo. El otro día lo vi en Caracas en la cumbre de la Alba, conversamos, lo acompañé en sus ejercicios...



¿No cambió la relación?



Antes era más seguido...



¿Siguen siendo amigos?

Más que amigos, somos hermanos, por eso el trato es de hermanos. Yo dije en las malas y en las buenas, yo soy un disciplinado, voy a acatar lo que dice el instrumento y el instrumento tiene un líder, es Evo Morales.



¿Sin Evo este proceso se puede derrumbar?



Mira, varias veces me hicieron esta pregunta. Yo digo Evo es garantía de la estabilidad en este país, es importante cuidar la estabilidad. No conozco otra persona que pueda garantizar estabilidad, no hay en este momento. Todos queremos estabilidad y en este momento el que garantiza estabilidad es Evo Morales.



¿Cómo ve las fricciones por el 21-F y la repostulación?



Yo pienso que no hay que tenerle miedo (a Evo). En las elecciones es el pueblo quien vota, es secreto. Que decida el pueblo y que se presenten todos quienes tengan que presentarse y que el pueblo decida.



Álvaro García dice que no será acompañante de Evo. ¿Quién o qué perfil debería ser el vicepresidenciable del MAS?



Es el congreso del MAS y los sectores sociales quienes decidan. Yo disciplinadamente acataré cualquiera que sea la decisión...



¿Si dicen David Choquehuanca?



No, yo no. Yo estoy en las bases. Además pienso que ya hice lo que tenía que hacer, yo ya estoy en otro trabajo y me siento feliz trabajando con las bases.



Se inicia la fase oral de la demanda marítima. ¿Qué esperanza tiene usted de este último proceso?



No tenemos que olvidar de que cuando vemos nuestra historia vemos un mal vecino. Chile no es un buen vecino y lo que queremos es construir una buena vecindad, pero para eso tienes que resolver algunas heridas, tienes que superar temas pendientes y generar un momento propicio para aceptarnos, tiene que ser dialogando, no a la fuerza.



Uno de los temas más importantes en nuestra política exterior se llama tema marítimo, además el más sensible. Con Michelle Bachelet se acordó incluir este tema en la agenda oficial.



El presidente recordaba que usted le dijo que iba a dejar la Cancillería con mar para Bolivia. ¿Qué tanto le prometieron?



Una de las características de todo este proceso histórico podemos calificarlo con la palabra dilación. El canciller de Chile (Alfredo Moreno) llegaba después de más de 50 años a Bolivia. ¿Por qué? Porque recibimos el mandato de nuestros presidentes, nosotros no tenemos relaciones con Chile y así los cancilleres no hablan.



¿Los diferentes cancilleres de Chile manejaban distintas posiciones?



¿Por qué anotamos este tema en la agenda de 13 puntos? Porque había un tema por resolver. Se aborda en este mecanismo de consultas políticas a la cabeza de vicecancilleres, este mecanismo tenía dos reuniones anuales, una en Chile y otra en Bolivia.



Con la presidenta Bachelet dimos un paso importante que es colocar de manera oficial este tema en la agenda, luego con Sebastián Piñera se acuerda que desde las próximas y posteriores reuniones ya tenemos que trabajar propuestas concretas, útiles y factibles para encontrar una solución, para que Bolivia tenga una salida soberana.



¿Con Piñera se rompió esa negociación?



En 2010 se redacta esta acta y en ese documento dice que en la próxima reunión ya debemos trabajar propuestas concretas, útiles y factibles. Y esa próxima reunión tenía que ser en Chile y la cancelan unilateralmente hasta ahora. Nosotros pensábamos que podíamos avanzar y luego al analizar todo ese proceso se identifica esa constante política de dilación.



Lo extrañan en La Haya. ¿Por qué no fue con la comitiva? ¿Lo invitaron?



No sé si me extrañan. (De la invitación). Eso habrá que preguntar al canciller (Fernando Huanacuni) o alguien del Consejo. Yo tranquilo.