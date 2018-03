Autorizan crédito de $us 15 millones para aerolínea estatal BoA

18/03/2018 - 11:01:59

El Deber.- El órgano ejecutivo autorizó el financiamiento de $us 15 millones a la empresa pública nacional estratégica Boliviana de Aviación (BoA), con recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), para construir un hangar de mantenimiento, talleres y oficinas, que permitan sostener y consolidar una operación aérea acorde al desarrollo del sector turístico.



El financiamiento se aprobó a través del Decreto Supremo 3501, que autoriza la suscripción del contrato de préstamo con el Banco de Desarrollo Productivo (BDP SAM), a 10 años plazo, con dos años de gracia a capital; y una tasa de interés del 1,5%.



La forma de pago del crédito se realizará trimestralmente.



Consultado al respecto, el gerente de BoA, Ronald Casso, informó que con ese crédito, también se podrá establecer y mejorar los centros de abastecimiento aeronáuticos a través de la dotación de repuestos, piezas y partes, mejorando así la disponibilidad de la flota. “Con este financiamiento no se tiene previsto comprar aeronaves, pero con la instalación del centro de mantenimiento se optimizará la operación de las existentes”, aclaró.



Se espera mejorar en la eficiencia de las operaciones de la flota de aeronaves, proveer espacios para el mantenimiento correctivo y preventivo de aviones, adquisición de khow how para realizar mantenimientos de tránsito, Diarios, A-Check, B-Check, C -Check, D-Check entre otros y la generación de al menos 150 empleos directos.