BCP premia con un millón de bolivianos a un ahorrista de El Alto



18/03/2018 - 11:00:43

Página Siete.- Silvestre Quispe, un cliente del Banco de Crédito BCP que vive en la ciudad de El Alto resultó ganador de un millón de bolivianos en el sorteo de la Promo Millonaria. La entrega oficial del premio se realizó ayer en oficinas del banco.



“Ganar un millón de bolivianos es algo que nadie espera ganar de un día para otro. Cuando me llamaron para avisarme no lo podía creer. Yo abrí mi cuenta en el BCP en 2012 porque además era el Banco donde no me pedían algún monto inicial y jamás pensé que podría ganar sólo por tener una cuenta en el banco”, dijo Quispe, según la nota de prensa de la entidad financiera.



El ganador fue beneficiado en el sorteo del 16 de febrero, el primero de cuatro que realizará el BCP este 2018. Los próximos se efectuarán en mayo, agosto y noviembre de 2018.



“La Promo Millonaria es una muestra de lo importante que es para el BCP reconocer a los clientes que confiaron con sus ahorros, ya que uno de los principales atributos de esta promoción (más allá del premio), es que participan todos los clientes persona natural que tienen una cuenta de ahorros en bolivianos”, afirmó el Gerente de Área de Marketing, Ricardo Vargas B.



El próximo sorteo se llevará a cabo el 18 de mayo en La Paz, con la participación de todas las cuentas de ahorro en bolivianos que mantengan mensualmente un saldo promedio de 1.000 bolivianos, en febrero, marzo y abril.