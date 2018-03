De la guerra del Pacífico a la demanda en la CIJ: 139 años en busca de justicia



18/03/2018 - 10:55:31

Los Tiempos.- Desde el estallido de la guerra del Pacífico en 1879, conflicto que terminó cercenando a Bolivia su cualidad marítima, el país buscó por diversos medios volver a las costas del mar. Y las respuestas de Chile fueron ofertas que nunca se concretaron.



Tras la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1904, que puso fin al conflicto y redibujó las fronteras, Bolivia y Chile entablaron varias veces diálogos oficiales para restablecer –de alguna manera– la cualidad marítima. Los intentos fueron vanos, por lo que en 1920, Bolivia decidió dar un paso vital: llevar su petición al escenario internacional, interponiendo una solicitud ante La Liga de Naciones, la institución creada después de la Primera Guerra Mundial y que fue precursora de la Organización de Naciones Unidas (ONU).



Esta petición buscaba que la Asamblea de la flamante Liga de Naciones se pronuncie para promover, por acuerdo de las partes, la revisión del tratado de 1904 entre Bolivia y Chile, que, entendido en el contexto, provocó la injusticia más grande en el continente americano, aislando a un país del resto del mundo al quitarle su único acceso al mar. El alegato fue presentado por el jefe de la delegación boliviana Félix Aramayo.



La Liga determinó conformar una comisión de tres juristas internacionales que revisaron la petición boliviana, y señalaron que la solicitud no era admisible porque no cumplía cuestiones de forma. El historiador Robert Brockmann, autor de “Tan lejos del mar”, explicó que la Liga no dijo que no tenía competencia, sino que la petición no estaba correctamente formulada.



Luego, existieron otros episodios en los que hubo negociación y ofrecimiento por parte de Chile para solucionar el enclaustramiento boliviano. El más relevante, fue el ofrecimiento del exdictador Augusto Pinochet a su homólogo Hugo Banzer, en 1975, de un corredor marítimo, en el tristemente célebre Abrazo de Charaña.



Otro antecedente, que es necesario mencionar, es la resolución 426 de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitida en 1979, que declara de interés hemisférico la solución del enclaustramiento marítimo boliviano e insta a los dos países a iniciar negociaciones



La Haya



El 23 de marzo de 2013, en el Día del Mar, el presidente Evo Morales confirmó lo que había anunciado dos año antes, que presentará una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, con el fin de que el tribunal obligue a Chile a cumplir compromisos asumidos y negociar una salida soberana al océano Pacífico. Un mes después, el 24 de abril, una delegación boliviana encabezada por el entonces canciller David Choquehuanca entregó a la Secretaría de la CIJ la petición contra Chile.



Un año después, el 15 de abril de 2014, Bolivia entregó a la CIJ su memoria, que es el documento que contiene los alegatos y pruebas en los que el país basa su petición. Sin embargo, el 15 de julio, el Gobierno chileno presentó una excepción preliminar para que la CIJ se declare incompetente para analizar la petición boliviana, argumentando que el tratado de 1904 cerró la posibilidad de acceso soberano y fijó límites a perpetuidad.



Posteriormente, el 7 de noviembre de 2014, Bolivia presentó al alto tribunal los argumentos para sostener que la CIJ sí es competente para tratar la demanda, los principales argumento fueron que el tratado de 1904 no resolvió el problema de la mediterraneidad, más bien lo creó, y que esto fue aceptado por Chile de manera explícita en diversos momentos en los que ofreció una solución a su demanda marítima.



Entre el 4 y 8 de mayo de 2015, se desarrollaron en la CIJ la ronda de alegatos orales para definir la impugnación. Esta fase terminó con una pregunta del juez Christopher Greenwood, exasesor de Chile: ¿En qué fecha mantiene Bolivia que se concluyó un acuerdo respecto de la negociación relativa al acceso soberano?



El 24 de septiembre de 2015, la CIJ se declaró competente para llevar el caso boliviano, con 14 votos a favor y dos abstenciones, lo que desató celebración en el país y desazón en Chile.



Chile presentó su contramemoria el 13 de julio de 2016, en el que sostiene que no hay ninguna obligación de negociar acceso soberano, y los compromisos que Bolivia hace referencia son “acercamientos diplomáticos”. Bolivia presentó su réplica el 21 de marzo de 2017, para contrarrestar los argumentos chilenos. Finalmente el 15 de septiembre de 2017, Chile presentó su dúplica, concluyendo la fase escrita de la demanda.



El 18 de enero de 2018, la CIJ publicó el cronograma de alegatos orales, fijando este proceso entre el 19 y 28 de marzo.



SEPA MÁS



Chile ofreció varias veces resolver la demanda



Según el Libro del Mar, Chile hizo compromisos al menos 19 veces para negociar con Bolivia un acceso soberano.







Autoridades chilenas hablaron de negociar



El mismo texto señala que 18 altas autoridades chilenas, entre presidentes, cancilleres y diplomáticos, se comprometieron con Bolivia a negociar un acceso soberano.







Mañana comienzan los alegatos orales



Entre el 19 y 28 de marzo, en la Corte de La Haya, se desarrollarán los alegatos orales de la demanda marítima. Se trata de la última fase del proceso y se prevé que la Corte emita su sentencia entre cuatro y seis meses después.