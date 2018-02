Bolivia, entre los 4 países de la región con menor transparencia



25/02/2018 - 11:17:32

Página siete.- El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2017, elaborado por Transparency International, ubica a Bolivia en el puesto 112 entre 180 naciones, respecto a la percepción de transparencia; sólo por encima de Ecuador, Paraguay y Venezuela, en Sudamérica.



El puntaje que recibió Bolivia se mantuvo por segundo año consecutivo en 33. La escala que utiliza la organización internacional va de cero a 100, el valor mínimo equivale a muy corrupto y 100 a muy transparente.



La Fundación Jubileo, que trabajó el tema con base en la información proporcionada por Transparency International, informó que a partir de 2012, cuando los datos del índice comenzaron a ser comparables, Bolivia fue reduciendo su puntuación, lo que significa el incremento de la percepción de corrupción.



A pesar de haber obtenido la misma calificación que en 2016, al finalizar la gestión pasada, Bolivia subió un peldaño en el ranking mundial de la materia.



El promedio mundial de percepción de la corrupción es de 43 puntos, pero Bolivia se encuentra muy por debajo del parámetro considerado aceptable.



No obstante, en 2017, más de dos tercios de los países en el mundo obtuvieron una puntuación inferior a las 50 unidades.



Respecto a los tres países de la región que quedaron detrás de Bolivia, la peor calificada resultó Venezuela, que obtuvo apenas 18 puntos y se ubicó en el lugar 169 a escala mundial.



Paraguay quedó antepenúltima en Sudamérica, al sumar 29 unidades. En la clasificación internacional ocupa el puesto 135.



En el caso de Ecuador, recibió sólo un punto menos que Bolivia (32), que lo ubica en el sitial 117 a escala global.



Los tres países sudamericanos que se posicionaron por encima de Bolivia en el ranking son Perú, Colombia y Brasil, cada uno con 36 puntos, por los que comparten el peldaño 96 en el mundo.



En contraposición a lo que sucede con Bolivia sobre la percepción de corrupción, los países más “transparentes” de la región son Chile (67 unidades, puesto 26 en el mundo) y Uruguay, éste último se sitúa en el sitial 23 a escala mundial, con 70 puntos.



En la mitad del recuento se encuentra la República Argentina, que ocupa el puesto 85 a nivel global, con 39 unidades.



Resto del mundo



El primer lugar del ranking de medición de la percepción de la corrupción le corresponde a Nueva Zelanda, que fue calificada por Transparency International con 89 puntos.



En el segundo lugar se ubicó Dinamarca, con 88 unidades; mientras que en la tercera posición del recuento empataron Noruega, Finlandia y Suiza, cada una con 85 puntos.



Los tres países peor calificados por la organización son Siria (12 puntos, puesto 178), Sudán del Sur (12 unidades, 179 global) y Somalia, el último de la lista, que acumuló apenas nueve puntos y se ubicó en el lugar 180 de la clasificación mundial.



Puntos y variables



Puesto Bolivia ocupa la ubicación 112 del recuento junto a Maldivas, Nigeria, Argelia y El Salvador, donde la percepción de la corrupción es alta, en comparación con los 43 puntos de la media mundial.



Fuentes Los datos para el cálculo y posición de Bolivia al cierre de la gestión 2017 se sustentaron en seis fuentes de información.



Falta acceso a la información y rendición de cuentas



Transparency International identificó a la escasa rendición de cuentas y falta de acceso a la información como dos motivos por los cuales los países que están por debajo del promedio sufren los rigores de la corrupción en sus sistemas.



La organización internacional advirtió que las naciones peor calificadas deben trabajar en estas dos áreas, entre otras, para mejorar su institucionalidad democrática.



Asimismo, en el análisis general, la institución percibió una mayor fragilidad en las garantías para la prensa y la actividad de las organizaciones no gubernamentales (ONG).



Transparency menciona que en la región se dieron algunos pasos para luchar contra la corrupción en varios países, pero todavía no se cuenta con políticas generales para abordar las causas históricas y estructurales de estas malas prácticas.



Entre las recomendaciones para América Latina, Transparency International sugiere promover un enfoque integral que aborde cuestiones estructurales clave, incluida la financiación política, la contratación pública y el fortalecimiento de instituciones jurídicas independientes, sólidas y flexibles, según Jubileo.