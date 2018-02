Alerta en 28 ríos del país por crecidas



25/02/2018 - 11:16:27

El Día.- El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) declaró ayer alerta naranja porque se prevé la crecida en 28 ríos por las intensas lluvias en los departamentos de Santa Cruz, Beni, La Paz, Cochabamba, Pando y Tarija. "Nivel de alerta naranja por precipitaciones pronosticadas que serán continuas e intensas, en las cuencas del Mamoré, Rocha, Pilcomayo, Suches, Madre de Dios, Tahuamanu, Acre, Desaguadero y la cuenca Alta del río Beni", remarca un boletín.



Al detalle. Según ese documento, se prevé la crecida de los ríos Ichilo, Chapare, Chimoré, Isiboro, Sécure, Tijamuchi, Yacuma, Maniqui, Mamoré, Rocha, Machupo, Piraí, Grande, Yapacaní, Coroico, Zongo y Alto Beni.



Además de los ríos Tipuani, Mapiri, Beni, Acre, Madre de Dios, Tahuamanu, Pilcomayo, Pilaya, San Juan del Oro, Suches y Desaguadero.



Ayuda. Por otro lado, el Ministerio de Defensa entregó ayer alimentos, colchones y herramientas para las familias afectadas por las lluvias en el municipio de Guanay.



En el acto de entrega el ministro de Defensa, Javier Zabaleta, comprometió el apoyo del Ministerio de Salud para la instalación de equipos médicos móviles para la atención en los sectores afectados; el apoyo del Servicio General de Identificación Personal (Segip), para las personas que perdieron sus documentos de identidad; y el apoyo del Viceministerio de Vivienda, para la reconstrucción de viviendas. "Lo único que pedimos es terreno, no podemos volver a construir en la zona de riesgo, se tiene que habilitar terrenos donde no haya riesgo... debemos hacerlo en zonas altas alejadas del río", aseguró el ministro de Defensa. Asimismo, Zavaleta llamó a la reflexión a los pobladores para no construir sus viviendas en sectores de riesgo y así evitar que ocurran hechos lamentables como los suscitados hace semanas en el municipio de Tiquipaya de la ciudad de Cochabamba. " No es razonable que durante todo el año nos compremos nuestro televisor, catres, roperos, refrigeradores , si a fin de año el agua se lo llevará todo", "Mientras haya viviendas al borde del río, va a seguir habiendo riesgo", acotó la autoridad de Defensa.



En otra zona. La Alcaldía de La Paz determinó declarar zona de desastre al sector de Valle de Zongo, región donde las inundaciones ocasionaron pérdidas de plataformas, 10 comunidades fueron las que quedaron asiladas.