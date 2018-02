Cruce de palabras entre Villena y Arias



25/02/2018 - 11:03:44

El Día.- El activista político, Iván Arias, recriminó al ex Defensor del Pueblo, Rolando Villena, que es parte del Consejo Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) por afirmar que el historiador y periodista, Carlos Mesa, es parte del pasado político y haya pertenecido al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).



Para Arias, lo que hace Villena no es más que buscar un protagonismo político innecesario tras lo ocurrido el 21 de febrero, día que miles de ciudadanos le volvieron a decir "No" a la reelección del presidente Evo Morales, pero esta vez en las calles.



El pasado viernes, el ex Defensor del Pueblo manifestó que Mesa, "no salió a la palestra política con un protagonismo notorio. Mesa no estuvo en las reuniones previas (por el 21F), pero la gente lo identifica con el MNR y lo identifica como parte del acontecer de la clase política antigua".



También Villena dijo que las protestas por el 21F abrieron un nuevo escenario político donde el pueblo sí fue identificado como sujeto político.