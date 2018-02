Gobierno no agilizó extradición

25/02/2018 - 10:56:59

El Diario.- Las víctimas, los asesores jurídicos y el ex defensor del pueblo Waldo Albarracín coincidieron, por separado, que el Gobierno de Evo Morales no coadyuvó a que este juicio prospere y dejó de lado la tramitación para la extradición del de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, que se encuentran en Estados Unidos.



“Que ahora que las autoridades de Gobierno quieran vanagloriar y lo usen como tema político cada octubre es indignante, más bien les pedimos que tomen distancia y que más bien se encarguen de agilizar e tramite de la extradición, es una pena que el gobierno se haya olvidado de sus promesas”, enfatizó Juan patricio Quispe, representante de las víctimas de la Guerra del Gas.



A la vez pidieron a las autoridades de Gobierno que sean prudentes en sus declaraciones a la hora de referirse al caso porque entorpecen el proceso judicial y la extradición, tomando en cuenta que esto es usado por el ex dignatario para evitar que se tramite su extradición.



El estado boliviano a través de las autoridades diplomáticas envió una solicitud de extradición al departamento de estado de EEUU, el cual fue observado en el 2012 y devuelto para que sean enmendados, hasta el momento no existe mayor avance en este proceso.