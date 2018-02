El Tigre vence en un tiempo y trepa a la cima



25/02/2018 - 10:38:32

Página siete.- The Strongest sólo necesitó un tiempo para golear por 3-0 a Royal Pari, ayer en el estadio Hernando Siles. Con este resultado el equipo dirigido por Carlos Ischia es líder provisional del Grupo B, con 10 unidades.



El equipo atigrado definió el encuentro en el primer tiempo. Marcó los tres tantos a través de sus dos laterales, Marvin Bejarano y Maximiliano Ortiz, este último en dos ocasiones.



El partido arrancó con un plantel atigrado volcado al ataque, fruto de esto tuvo la primera jugada clara para abrir el marcador a los tres minutos, Edison Carcelén remató de cabeza a la entrada del área chica un centro de Pablo Escobar, pero el portero Diego Méndez salvó la caída de su arco en la línea.



Luego el plantel visitante intentó acercarse al arco atigrado con un remate de Ernesto Cristaldo, que el guardameta José Peñarrieta contuvo con cierta dificultad.



El primer tanto del partido llegó en el minuto 21, Marvin Bejarano definió de volea una excelente asistencia de Escobar para abrir el marcador en el Siles. Luego de esto el partido fue íntegramente de The Strongest, que manejó a placer el balón en el medio sector.



El segundo tanto llegó a los 27’ con una jugada preparada de un tiro de esquina que Escobar retrasó el juego a Raúl Castro, el volante paceño pidió el balón pero éste le llegó a Maximiliano Ortiz que sin marca definió desde el punto penal.



Los dos tantos cayeron como un balde de agua fría al equipo de David de la Torre que no levantó cabeza.



A los 31’ el lateral derecho atigrado marcó el tercer tanto y segundo en su cuenta personal. Ortiz recuperó un balón en tres cuartos de cancha se desplazó en diagonal para rematar al ángulo superior derecho del arco de Royal Pari.



La última chance del primer tiempo estuvo en la cabeza de Jhasmani Campos, que tras un centro de Escobar definió, pero el balón llegó a las manos de Méndez.



El segundo tiempo inició con el mismo trámite, los atigrados en busca del arco cruceño, la primera chance fue a los 48’, con un remate de Escobar desde fuera del área que Méndez contuvo con seguridad.



Luego de esta oportunidad, el cuadro atigrado perdió contundencia en el ataque lo que favoreció a la defensa cruceña que intentó mantener el balón lejos de su arco.



El ingreso de Henry Vaca le dio más profundidad al ataque atigrado que en los últimos minutos se volcó con muchos jugadores al pórtico del equipo visitante.



A los 80’, Ramiro Ballivián, quien ingresó en el primer tiempo en lugar del lesionado Ortiz, perdió una oportunidad inmejorable. El lateral paceño cabeceó desviado un centro de Vaca que lo dejó solo ante el portero Méndez.



A dos minutos del final, el goleador que tiene The Strongest, Carcelén, estuvo cerca de aumentar la diferencia.



Y en el tiempo adicional, Escobar intentó marcar con un remate de tiro libre, pero Méndez, con cierto suspenso, contuvo el balón sobre la línea.



THE STRONGEST



Jose Peñarrieta

Maximiliano Ortiz

Edison Carcelén

Fernando Marteli

Marvin Bejarano

Raúl Castro

Diego Wayar

Walter Veizaga

J. Campos

Pablo Escobar

Edis Ibargüen



Director Técnico



Carlos Ischia



Cambios



Ramiro Ballivián por Ortiz, Henry Vaca por Campos, Jorge Céspedes por Pirchio



ROYAL PARI



Diego Méndez

Carlos Tordoya

Alan Loras

Mariano Brau

G. Justiniano

Thiago Ribeiro

Antonio Torrez

José L. Chávez

Ernesto Cristaldo

Jimmy Isita

Marcos Pirchio



Director Técnico



D. De La Torre



Cambios



Pedro Siles por Isita, Anderson Gonzaga por Cristaldo, Cristian Novoa por Ibargüen



Goles: Bejarano (TS) 21’, Ortiz (TS) 27’, 31’



Árbitro: Gery Vargas



Rojas: No hubo



Público: 6.000 personas aproximadamente



Lo bueno



El reconocimiento de los atigrados a su excompañero Ernesto Cristaldo antes del inicio del duelo.



La figura



El lateral Maximiliano Ortiz. Pese a jugar sólo 40 minutos, anotó dos tantos para la victoria de su equipo.



El árbitro



Gery Vargas no tuvo muchos problemas para dirigir el encuentro, por momentos fue muy estricto.



Lo malo



La poca cantidad de espectadores que se dieron cita ayer en el estadio Hernando Siles, pese al buen clima.