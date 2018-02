Bolívar solo tiene una duda en su once copero

25/02/2018 - 10:37:25

La Razón.- A cuatro días de su debut en el Grupo 2 de la Copa Libertadores de América 2018, Bolívar tiene virtualmente definido el equipo que visitará el miércoles la cancha del ecuatoriano Delfín, en la ciudad de Manta (20.45 HB), solo a la espera de confirmar el nombre de un mediocampista.



El entrenador de la Academia, el brasileño Vinicius Eutropio, ratificó ayer su decisión de presentar dos equipos diferentes, mañana ante Destroyers por el torneo doméstico y el copero del miércoles.



“En el vestuario lo hablamos, les expliqué a los jugadores que debemos tener como prioridad los dos torneos. Con el respeto por los adversarios he preparado dos equipos diferentes para ambos partidos, pero son dos oncenos fuertes para jugar con Destroyers y debutar ante Delfín. Acá no estamos trabajando en busca de cuál torneo es más importante, ambos son prioritarios”, indicó el DT.



Ante el Delfín alineará la base del equipo que empezó el clásico frente a The Strongest: Romel Quiñónez, en el arco; Diego Bejarano, Ronald Raldes, Luis Gutiérrez y Enrique Flores, en la defensa; Mauricio Prieto, Martin Smedberg y probablemente Leonel Morales en el medio campo; Juan Carlos Arce, Juan Miguel Callejón y Marcos Riquelme, en el ataque.



La duda sobre Morales tiene que ver con la decisión del DT de alinearlo en el once que jugará mañana en Santa Cruz, por tanto dependerá de cómo se recupera para el miércoles.



En todo caso, es menos probable que eche mano de Leonel Justiniano, quien recién tendrá actividad competitiva frente a Destroyers después de haberse recuperado de una lesión.



En la práctica llevada a cabo ayer en la cancha del Club de Tenis La Paz, en Huajchilla, Eutropio confirmó la formación para el encuentro liguero con: Jacsson Wichnovski, en el arco; Edemir Rodríguez, Ronald Eguino, Luis Gutiérrez y Leonel Morales, en la última línea; Erwin Saavedra, Jaime Arrascaita, Leonel Justiniano y Hernán Rodríguez, en el medio sector; Moisés Villarroel y Juan Eduardo Fierro, en el ataque.



Solo hizo dos variantes: Callejón por Rodríguez y Limberg Gutiérrez por Arrascaita.



En el equipo copero puso a Luis Lara para completar la línea media en lugar de Morales.



“El domingo el equipo jugará con calor y humedad, lo que ocasionará un buen desgaste físico”; por ello decidió utilizar una formación alterna, a fin de preservar a los titulares.