Negrete y Loayza reafirman su intención de comandar la FBF



25/02/2018 - 10:31:29

Los Tiempos.- Los candidatos a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) Luciano Negrete y Guido Loayza reafirmaron ayer sus postulaciones a la cabeza del Comité Ejecutivo, aquel que definirá a su nuevo titular el próximo martes 10 de abril.



El viernes, el presidente de The Strongest, César Salinas, se anticipó y presentó nuevamente los documentos de rigor que exige la convocatoria al claustro eleccionario.



Con el plazo fenecido ayer a las 13:00, los tres candidatos nuevamente se pusieron en carrera con miras al proceso eleccionario que deben seguir, mientras que la Comisión Electoral, con veedores de FIFA, revisarán mañana la documentación entregada.







Montaño (der.) entrega el fólder de Loayza.

Daniel James



Entrega de documentos



Alrededor de las 10:40 de ayer, el expresidente de Destroyers llegó al edificio de la FBF junto a su esposa. Acto seguido, presentó un fólder con su documentación original y una copia de su postulación y plan de Gobierno por la gestión 2018-2022.



“Estamos legalmente habilitados. En pocas palabras, el señor (Guido) Loayza, (César) Salinas y mi persona estamos habilitados. Aún falta una formalidad que es el examen de idoneidad que es ante Conmebol. Sólo debemos esperar que nos notifiquen y ahí se determinará la fase final de las elecciones para el 10 de abril”, declaró Negrete.



Respecto a su frente La Revolución de la Pelota, Negrete aseguró que cuenta con una plancha conformada, pero no dio a conocer los nombres.



Según trascendió, el directivo cruceño no entregó una lista de buena fe de candidatos a directores para las divisiones Profesional y Aficionados.



Cerca a las 11:20, la plancha Salto al Futuro de Guido Loayza entregó su documentación a la secretaría de la FBF.



Pero no fue Loayza el que se hizo presente con la documentación, sino el abogado del club Bolívar, Alejandro Montaño.



En la plancha de Bolívar se ratificó a Loayza como candidato a presidente; a directores por la División Profesional con Alejandra Saucedo (Oriente Petrolero) y Ronald Rodríguez (Wilstermann); por la División Aficionados con Leonardo Luna (Asociación de Fútbol de La Paz) y Víctor Hugo Mansilla (Asociación Tarijeña de Fútbol), aunque este último ya oficializó su renuncia irrevocable a la plancha.



Montaño no quiso brindar declaraciones y tampoco dio una explicación acerca de la salida de Mansilla y su posible reemplazante. Hay hermetismo en el frente de Loayza.



El viernes, Integración y Renovación de César Salinas presentó su postulación con el titular atigrado a la cabeza. Sus directores son: Antonio Decormis (Nacional Potosí) y Carlos Estrada (San José), por la División Profesional; Lily Rocabado (Asociación Cruceña de Fútbol) y Rolando Aramayo (Asociación de Fútbol Cochabamba), por la División Aficionados..