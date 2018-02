10" son suficientes



25/02/2018 - 10:29:51

El día.- Con goles de Marvin Bejarano y Maximiliano Ortiz (en dos oportunidades), The Strongest superó 3-0 a Royal Pari en un duelo de punteros en el Grupo "B".



En 10 minutos. El conjunto atigrado salió a por todo en el duelo de ayer frente a los "inmobiliarios", y lo acorraló contra su área sin darle respiro, pero gracias al portero de Royal Pari, la paridad no se rompió hasta los 22 minutos de juego.



En una jugada que parecía no terminaría en nada ya que Wálter Veizaga cede un balón con fuerza a Pablo Escobar, este alcanza a tocar el balón para que el mismo se eleve en dirección a portería del conjunto visitante, y Marvin Bejarano aprovecha para contactar con el balón antes que este toque el suelo, y mandó el mismo al fondo de la red.



Cuatro minutos más tarde (26"), el que se anotó en el marcador fue Maximiliano Ortiz, quien tomó el esférico que era diputado en el borde del área grande, al dar un giro y rematar ante el intento de Mariano Brau por despejar, y dejó a Diego Méndez sin reacción.



Pero esa no sería la única aparición de Ortiz, ya que a los 32" tomó un rebote afuera del vértice del área grande y se fue cerrando de izquierda a derecha, por lo que sacó un tremendo zurdazo para dejar sin chances a Méndez, y decretar el 3-0.



El resto del encuentro se disputó porque había que hacerlo, pero no se lastimaron lo suficiente, y con este resultado The Strongest acumula 10 unidades en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo "B".