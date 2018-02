Bolivia rechaza convenio propuesto por Argentina



25/02/2018 - 10:18:55

Correo del sur.- En 2017, la Embajada argentina en La Paz envió a Bolivia una propuesta de convenio para beneficiar a ciudadanos de ambos paises sin residencia permanente ni recursos económicos.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia rechazó la “suscripción de un Convenio en Materia de Asistencia Médica”, planteada por la Embajada de la República Argentina de tal manera que los ciudadanos argentinos tuvieran los mismos beneficios de salud que reciben los bolivianos en la vecina nación.



La Cancillería de Bolivia envió a la Embajada argentina en el país un comunicado en el que deja constancia de ese rechazo, a propósito de la iniciativa de la Gobernación de Jujuy de cobrar prestaciones médicas a ciudadanos extranjeros en esa provincia del norte de Argentina, según informó en su edición digital de ayer, sábado, el diario El Tribuno, que también incluye la carta en cuestión.



En esa nota, la Cancillería señala que para tomar dicha determinación se realizaron consultas al Ministerio de Salud boliviano y luego dice que “de la revisión de la norma jurídica vigente se tiene que son beneficiarias y beneficiarios de la atención integral y protección financiera de salud, todos los habitantes y estantes del territorio nacional que no cuenten con algún seguro de salud”, según hace constar El Tribuno.



La misiva indica también que son beneficiarios de la referida atención integral las mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación hasta los seis meses posteriores al parto; las niñas y niños menores de cinco años de edad; las mujeres y hombres a partir de los 60 años; mujeres en edad fértil respecto a atención de salud sexual y reproductiva; y las personas con discapacidad que se encuentren calificadas según el Sistema Informático del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad –SIPRUNPECD.



“Por lo tanto, al estar regulada la atención integral en salud por la Ley Nº 475 del 30 de diciembre de 2013 de ‘Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia’ no corresponde la suscripción del indicado Convenio”, finaliza la carta, que lleva la fecha del 5 de febrero pasado.



El periódico de Salta, Argentina, menciona que la nota no alude a la cobertura médica de ciudadanos extranjeros que visitan o circulan por Bolivia.