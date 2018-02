Rodríguez Zapatero se quemó como mediador en el diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana: Borges



24/02/2018 - 16:12:50

Infobae.- El diputado opositor venezolano Julio Borges dijo en Panamá que el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero "se quemó como mediador" y desequilibró la balanza hacia el lado del chavismo durante el fallido proceso de diálogo que tuvo lugar en República Dominicana.



"Yo creo que ya el tiempo de Zapatero pasó. Zapatero se quemó como mediador", afirmó el que fuera máximo dirigente del Parlamento venezolano en una rueda de prensa tras reunirse con la comunidad venezolana residente en Panamá.



Borges explicó que un facilitador debe "equilibrar las posiciones y actuar como una balanza" y aseguró que el ex presidente Zapatero hizo todo lo contrario como líder del equipo mediador en el diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana, que terminó a principios de este mes sin consenso en República Dominicana.



"Nosotros, que realmente somos los más débiles frente al Gobierno, a veces éramos los que estábamos sometidos a más presión (durante el proceso de diálogo), a más amenazas, y creo que eso lamentablemente no está bien y que ya le pone un fin al papel de Zapatero en Venezuela", insistió el diputado antichavista.

Nicolás Maduro (Reuters)

El diálogo -iniciado el pasado diciembre en Santo Domingo, en el que también intermedió el presidente dominicano, Danilo Medina- entró en un "receso indefinido" el 6 de febrero después de que las partes no lograran consensuar la fecha y las reglas de juego de las elecciones presidenciales en Venezuela, que finalmente fueron convocadas por el ente electoral de ese país para el 22 de abril.



La oposición se negó a firmar un acuerdo que establecía la fecha del 22 de abril para las elecciones al considerar que es demasiado temprano y que las garantías dadas para los comicios son insuficientes.



El ex presidente Zapatero calificó de "inesperada" la negativa de la oposición a firmar el texto, porque según el chavismo ya estaba consensuado de antes, y envió una carta el 7 de febrero a la misión opositora, encabezada por el propio Borges, para pedirle suscribir el acuerdo.



La coalición de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de la cual forma parte el partido de Borges, anunció este miércoles que no participará en las presidenciales y llamó a crear un frente común contra dichos comicios.



El diputado opositor se encuentra de visita en Panamá en el marco de una gira internacional para recabar apoyos contra las presidenciales de su país que le llevará en las próximas semanas a México, Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, Canadá, España y Bruselas, entre otros destinos.



La Organización de Estados Americanos (OEA) emplazó en una resolución este viernes al mandatario venezolano Nicolás Maduro a cancelar los comicios y a celebrar otros "justos, libres y con observación internacional".