Rada: Es a Sánchez Berzaín al que le falta oxígeno, está acorralado



24/02/2018 - 15:50:12

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, informó hoy que el ex titular de Defensa del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, se siente "acorralado" e intenta "escapar" de la justicia boliviana por el caso "octubre negro", distorsionando la historia y, a partir de una versión falsa y mentirosa de los hechos sucedidos en 2003 cuando se registraron más de 67 muertos y centenares de heridos.



Rada explicó que Sánchez Berzaín afirma que el Gobierno Nacional lo utiliza cada vez que le falta oxígeno, por lo que recordó que "no ha sido el Gobierno el que difundió la noticia de que un juez federal en Estados Unidos diera un paso legal sumamente importante para el enjuiciamiento de estos dos personajes (Sánchez de Lozada y su ex ministro Sánchez Berzaín)".



"En realidad el que está falto de oxígeno, el que está acorralado es el señor Sánchez Berzaín y precisamente ante esa su situación, cada vez jurídicamente más complicada, es que trata de salvarse de su presentación que tarde o temprano tendrá que hacerla frente a la justicia boliviana", dijo en conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno.



Un juez federal de la justicia estadounidense decidió dar lugar a la demanda de un grupo de familiares y víctimas de los fallecidos en septiembre y octubre de 2003 en la denominada "Guerra del Gas" u "octubre negro" en el marco de un juicio civil contra Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro.



La autoridad de Estado afirmó que el ex ministro habló a través de varios medios de comunicación que dieron espacio para que dé un falso testimonio de lo ocurrido en septiembre y octubre de 2003.



"Son una serie de falsedades y mentiras con las que Sánchez Berzaín trata de distorsionar y falsear la verdad histórica y de esa manera escapar de la justicia. Sánchez Berzaín trata de salvarse, y en ese afán de salvarse, distorsiona lo de octubre y utiliza para ese fin algunos medios de comunicación", dijo el Ministro de la Presidencia.



Rada indicó que se debe tomar en cuenta que no se trata de un analista político como lo presentan algunos medios, sino de un prófugo de la justicia boliviana, por esa espiral de violencia que dejó muertos y enlutó a Bolivia.



Recordó que esos sucesos no comenzaron precisamente en septiembre y en octubre de 2003, sino en febrero de aquel año.



Por ello, recapituló la historia desde el 12 de febrero de 2003, cuando se dieron enfrentamientos en plena Plaza Murillo, entre policías y militares por el denominado impuestazo que fue la aplicación de un tributo al salario.



Dijo que en septiembre de 2003 partió desde Huarina a La Paz una marcha campesina oponiéndose a las medidas que Sánchez de Lozada había tomado y paralelamente desde Caracollo en Oruro partió otra marcha con la participación de la Central Obrera Regional de El Alto.



En ese entonces, agregó, las organizaciones sociales alteñas se oponían a la venta del gas boliviano a los Estados Unidos a través de un puerto chileno que derivó en un paro cívico y una serie de protestas sociales que el gobierno respondió con represión.



"Se debe recordar que Sánchez Berzaín ordenó a las Fuerzas Armadas reprimir en el altiplano y en Sorata (La Paz) bajo el argumento de que había que evacuar a gente que quedó varada por los bloqueos y se produjeron los primeros decesos", manifestó.



Agregó que en el intento de evadir los bloqueos en El Alto se registraron los múltiples decesos en esa urbe.



Explicó que ese juez federal de Estados Unidos tomó su decisión hace días y en ello Sánchez Berzaín no tiene porqué atribuir a otros factores esa decisión que es propia de la justicia norteamericana.



Por ello, acotó: "nosotros esperamos que a la brevedad se concrete la extradición de Sánchez Berzaín y Gonzalo Sánchez de Lozada ante la Justicia Boliviana".