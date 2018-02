Volver de la muerte: las estrellas que fueron despedidas en las redes sociales y sus divertidas resucitaciones



24/02/2018 - 11:17:46

Infobae.- Matar a un famoso se ha convertido en un clásico en Twitter. Cada cierto tiempo, en la lista de temas destacados de la red social aparece un hashtag que se lamenta por el fallecimiento de una celebridad que generalmente incluye un RIP seguido del nombre de la personalidad.



Sylvester Stallone fue el último ha pasado esta semana a mejor vida en el mundo de las redes sociales, sumándose así a una lista interminable que incluye estrellas conocidas tales como: Jon Bon Jovi, Britney Spears, Justin Bieber y Maluma, entre otros. La imaginación de los algunos usuarios no tiene límites. ¿Quién crees que será el siguiente?



Sylvester Stallone



El lunes pasado comenzó a circular el rumor de que Sylvester Stallone había fallecido producto de un cáncer de próstata que "había mantenido en secreto". La noticia se viralizó a través de un post en Facebook que informaba de la muerte de Stallone con fotos donde aparecía en muy mal estado.



El tema tomó tanta relevancia en redes que la propia estrella de 71 años se vio obligada a poner fin a las especulaciones y lanzó un contundente mensaje para desmentir el rumor. "¡Por favor ignoren esta estupidez. Con vida, bien, feliz y saludable. ¡Todavía golpeando!", escribió el actor tanto en su cuenta de Twitter como en su perfil de Instagram.



Maluma



En 2016 a Maluma lo dieron por muerto tras un accidente automovilístico en México. Un reconocido medio de comunicación difundió la noticia falsa y generó pánico en todos los seguidores de la estrella colombiana. Pero el intérprete "resucitó " en sus redes sociales para llevar un poco de tranquilidad y compartió un video en su cuenta de Instagram manifestando que estaba "más vivo que nunca".

Jackie Chan



En 2011, el actor se convirtió en protagonista en las redes sociales durante varios días por la falsa noticia de su muerte. El revuelo en Twitter fue de tal magnitud que el artista de Hong Kong tuvo que salir a desmentirlo a través de su página de Facebook. El chisme aseguraba que había muerto de un ataque al corazón en Los Ángeles e incluía un mensaje de condolencia del mismísimo Barack Obama, a quien se le atribuía la frase "él siempre estará en nuestros corazones".



David Bisbal



El cantante también tuvo que lidiar con su propia muerte en Twitter. No obstante, el intérprete español se lo tomó con humor y saludó a sus fanáticos desde "el otro lado".



Jon Bon Jovi



La estrella de la música Jon Bon Jovi se convirtió en Trending Topic cuando Twitter le dio por muerto en 2012. El cantante reaccionó publicando un mensaje en Facebook, en el que decía que, si estaba muerto, "el cielo se parecía mucho a New Jersey".



La noticia falsa lo encontró cenando tranquilamente junto a su familia. "No cundió el pánico. Fue divertido. Empecé a recibir cientos de llamadas para preguntarme si estaba muerto", declaró un tiempo después en una entrevista al diario español El País.



Miley Cyrus



La ex chica Disney fue una de las primeras celebridades que fue dada por muerta en Twitter, allá en el 2009. Se decía que había muerto a consecuencia de un accidente de tránsito. La cantante desmintió la noticia cargando contra los rumores que corren sobre ella diariamente: "¿Qué ha pasado esta semana? ¿Estoy embarazada o muerta? Necesitan ser un poco más creativos".



Britney Spears



En 26 de de diciembre de 2016, los internautas quedaron impactados al leer que la diva del pop había muerto en un accidente, pero todo se trató de una broma de mal gusto de un cibercriminal que utilizó el hashtag #RIPBRITNEY para difundir la noticia falsa por medio de la cuenta de Twitter de la discográfica de Sony.



Lady Gaga



Lady Gaga también fue parte de la larga lista de famosos "fallecidos" en internet. Mediante el hashtag #RIPLady Gaga, la noticia de la "muerte" de la excéntrica cantante fue lo más comentado el 20 de mayo de 2013. Al parecer, los rumores nacieron a través de un post en Facebook. Inmediatamente la noticia despertó la reacción de los fans



Finalmente, los representantes de la cantante salieron a desmentir la noticia y a aclarar que todo era un gran engaño, ya que Lady Gaga estaba viva y aconsejaron que "no hay que creer en todo lo que se ve en internet".

J.K. Rowling



La autora de la saga Harry Potter también murió en Twitter. Y el encargado de anunciarlo fue el también novelista John LeCarré, bueno, su perfil falso en la red social. La noticia alcanzó titulares de medios verosímiles. Después se descubrió todo y se demostró que el autor del tuit era un italiano que quería demostrar la credulidad de nuestra sociedad filtrando noticias falsas.



Justin Bieber



La noticia de su falsa muerte fue desmentida por el propio Bieber al instante. Según Twitter, el ídolo pop canadiense había muerto de una forma bastante escabrosa: asesinado por uno de sus fans que le disparó en la vía pública.



José Luis "El Puma" Rodríguez

El 3 de noviembre de 2014 se corrió el rumor en Twitter sobre el fallecimiento de José Luis "El Puma" Rodríguez. Hora más tarde, el artista, a través de un video publicado en YouTube, desmintió su "muerte virtual".



En un sentido mensaje a sus fanáticos, el venezolano se mostró emocionado y agradeció los mensajes de cariño tras la falsa noticia que se propagó en las redes sociales. "Muchas personas lo sintieron, lloraron, se entristecieron y otras personas se alegraron. Quiero agradecer todas las manifestaciones de cariño y de amor. No sabía que representaba eso para ustedes", dice conmovido en la grabación.