Salinas ratifica su candidatura para comandar la FBF



24/02/2018 - 08:31:45

Los Tiempos.- El presidente del club The Strongest, César Salinas, aprovechó ayer su estadía en Cochabamba para volver a presentar la fórmula de su frente denominado Integración y Renovación, para ratificar su candidatura a la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



“Aprovechando que estábamos en Cochabamba hoy (por ayer) matamos la parte de la inscripción y nos quedamos tranquilos. Bajó la cantidad de requisitos considerablemente y eso facilitó. El plazo cumple mañana (por hoy), pero preferimos adelantarnos”, declaró Salinas tras presentar su fórmula en oficinas de la FBF.

Además, el titular atigrado ratificó a los mismos integrantes que anteriormente había presentado para las elecciones que se tenían previstos en 2017: Antonio Decormis (Nacional Potosí) y Carlos Estrada (San José), como directores de la División Profesional; Lily Rocabado (Asociación Cruceña de Fútbol) y Rolando Aramayo (Asociación de Fútbol Cochabamba) como candidatos a directores de la División Aficionados.



También Salinas confirmó que el bloque que lo respalda propondrá como candidato a la vicepresidencia de la FBF, por la División Profesional, a Jaime Cornejo, titular de Aurora, y que según el dirigente atigrado cumple todos los requisitos establecidos, motivo por el que se sumará en la carrera a Ernesto Álvarez, de Oriente.



Hoy finaliza el plazo



Las otras dos fórmulas interesadas en la candidatura a la presidencia de la FBF, “Revolución de la Pelota”, que tiene a Luciano Negrete, y “El Salto al Futuro” de Guido Loayza aún no presentaron su fórmula, sin embargo, se sabe que hoy lo harán. Se estima que antes de las 13:00, hora final del plazo.







MANSILLA RENUNCIÓ A LA PLANCHA DE LOAYZA



El candidato a director por la División Aficionados de la fórmula “El Salto al Futuro”, Víctor Hugo Mansilla, de la Asociación Tarijeña de Fútbol (ATF), presentó el miércoles su “renuncia irrevocable a su postulación” con la plancha de Guido Loayza. Esta decisión no invalida a la postulación del titular celeste.



“Después de un amplio análisis personal y ante el hecho de que la Asociación Tarijeña de Fútbol (sic) decidió apoyar otra candidatura, me veo en la obligación ética y moral de presentar ante usted mi renuncia irrevocable”, describe la misiva que envió Mansilla a Loayza.



Según el presidente del Comité Electoral, Limbert Cardozo, se establecerá un plazo para que puedan reemplazar a este candidato, si no logran hacerlo hasta hoy.