Vinícius presentará al mejor Bolívar mañana



24/02/2018 - 08:30:45

El Diario.- El DT de Bolívar, Vinícius Eutropio, tiene el mejor concepto de Destroyers, rival de los celestes mañana, por eso, decir que va a presentar un equipo alternativo el domingo es algo que no corresponde a la realidad, según afirmó el timonel ayer en el Club de Tenis La Paz, en Huachilla, donde se entrenaron los académicos.



Los celestes juegan con Destroyers y luego debutan ante Delfín de Manta el martes, por Copa Libertadores de América. Por eso, decidió conformar dos equipos, no le gusta decir ni titulares ni suplentes, para hacer frente a los dos encuentros. “Destroyers es un buen equipo, con mucha calidad técnica, está avanzando y desarrollando sus condiciones de buena manera, hay que tener cuidado, además bastante respeto por los adversarios, por eso voy a cambiar muchos jugadores, y voy a alistar dos equipos muy fuertes, uno para Destroyers y otro contra Delfín”, remarcó el entrenador en su particular estilo “portuñol”.



En este sentido, dijo que el viaje a Ecuador para debutar en la Copa es complicado, se parte a las 06.00 y se arriba a las 18.00, “por eso he definido presentar un equipo el domingo y llevar otro para Delfín, la prioridad son los dos partidos, por eso creo que vamos a presentar un equipo fuerte el domingo, descansado, y otro equipo fuerte, también descansado para Ecuador”. Remarcó que este camino es el mejor, tomando en cuenta los dos compromisos importantes que se tiene, “esta semana trabajo en sesión larga, con dos equipos diferentes, termina un entrenamiento, luego comienza el otro trabajo; preparé un equipo que piensa solo en Destroyers y otro para Delfín, de esta manera tendré dos equipos fuertes en todos los sentidos”.



LOS DOS EQUIPOS, ESTÁN LISTOS



El equipo que juega mañana va con Jacsson; E.Rodríguez, Eguino, Pedraza, Morales; Justiniano, H.Rodríguez, Saavedra, Arrascaita; Fierro y Villarroel. El que jugará la Copa va con Quiñónez; Bejarano, Raldes, Gutiérrez, Flores; Smedberg, Prieto, Justiniano; Callejón, Riquelme y Arce.