Hospital Viedma tiene recursos para funcionar unos 6 meses



24/02/2018 - 08:21:47

Opinión.- José Antonio Ramírez, director interino del hospital Viedma, informó que cuentan con fondos que cubrirán las necesidades por un tiempo de 4 a 6 meses, debido a que la Alcaldía de Cochabamba no pagó por las prestaciones de servicio del 2017



“(La deuda) Afecta el normal desenvolvimiento de las actividades administrativas económicas", sostuvo



Al respecto, el secretario de Salud de la Alcaldía de Cochabamba, Enrique Torrico, atribuyó responsabilidad al hospital por retrasos y errores en los reportes presentados



El informe del mes de enero de la gestión anterior fue entregado al municipio, hace tres semanas. Esto impide agilizar el proceso de cancelación, señaló la autoridad



Ramírez aclaró que recibió del municipio una nota que explica un déficit económico que evita la cancelación inmediata. "Ellos (la Alcaldía) están acudiendo a un fondo de compensación para tener lo suficiente y cancelar"



El municipio paga al hospital Viedma aproximadamente 3 millones de bolivianos por mes, por la prestación de servicios a pacientes, agregó Torrico



Adelantó que cubrirán la deuda con recursos que deben ser otorgados por el Gobierno central a través del 15.5 por ciento de Participación Popular destinados para prestaciones del Seguro Integral de Salud (SIS). La Alcaldía enfrenta un déficit en salud de 74 millones de bolivianos



El municipio demanda 150 millones por año para garantizar la prestación de servicios en el sistema de salud, que comprende la adquisición de medicamentos, mantenimiento, servicios básicos y otros, añadió



A esta situación, se suma la denuncia del ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Salud, José Gonzáles, que advirtió una “quiebra financiera” en el hospital de tercer nivel, ante la falta de recursos económicos que solventen los requerimientos



"Hacemos la denuncia pública de lo que sucede en el Viedma. No hay recursos económicos (...), y es muy probable que el hospital entre en una quiebra financiera. Preocupa de sobremanera. Pediremos un informe a la autoridad competente", señaló



Los jefes de cada servicio solicitaron la adquisición de equipamiento y otros materiales; sin embargo, desde la dirección del hospital negaron los requerimientos al no contar con recursos económicos, explicó



Sin embargo, Ramírez negó que el hospital se encuentre en una crisis financiera, pero aceptó las dificultades existentes, al notar que los fondos son limitados



Manifestó que esperan la resolución pronta del conflicto para evitar complicaciones y garantizar una atención de calidad a los pacientes de diferentes municipios que acuden a diario al Viedma



Mientras tanto, el hospital Viedma se sustenta con recursos provenientes de la atención a pacientes externos que no cuentan con un seguro.