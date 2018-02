Juez ordena detención domiciliaria para supuesto novio de Mariana



24/02/2018 - 08:18:37

La Razón.- Un juez ordenó la tarde de este viernes detención domiciliaria para el presunto enamorado de Mariana Peralta Barba, asesinada en diciembre del año pasado en La Paz. La Fiscalía lo considera sospechoso en la muerte de la mujer de 39 años y lo acusó por el delito de trata y tráfico de personas.



La defensa del supuesto enamorado indicó que en la audiencia de medidas cautelares se demostró que la relación era solo a través de la red social Facebook y no algo real, según dijo el abogado del acusado Marco Guía.



"El juez determinó dar la detención domiciliaria a mi defendido, porque demostramos que la relación era únicamente por Facebook y no de una marera física, es más ni siquiera se llegaron a conocer", afirmó, según publicó el portal digital de Fides.



En la mañana de este viernes el fiscal Willam Guarachi informó sobre la aprehensión del supuesto novio depués que una investigación demostró que ambos sostenían una relación desde 2015



"Después de la muerte de Mariana él se contacta con otras personas y no coadyuva con las investigaciones”, indicó.



Mariana Peralta fue asesinada, presumiblemente en la zona Sur de La Paz, y después incinerada. El 2 de diciembre de 2017 sus restos fueron encontrados en cercanías a la población paceña de Palca.