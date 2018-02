Los mineros que se perfilan para la COB hablan de su cercanía con Evo



Los Tiempos.- Orlando Gutiérrez, secretario ejecutivo de la Federación de Mineros de Colquiri y Juan Carlos Huarachi trabajador minero de Huanuni, como precandidatos a la Secretaría Ejecutiva de la Central Obrera Boliviana (COB), aseguraron que es vital mantener el carácter independiente del ente matriz de los trabajadores, pero señalaron que continuarán trabajando dentro de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) afín al MAS y declararon su respaldo al “proceso de cambio que es de todos los trabajadores”.



Para ambos dirigentes mineros es una responsabilidad de la COB mantener una relación enmarcada en el respeto con el presidente Evo Morales y las demás autoridades de Gobierno para plantear las demandas de los trabajadores y de manera coordinada, hallar respuestas y soluciones en beneficio del sector.



Por otro lado, Gutiérrez considera que el MAS como instrumento político “tiene grandes errores” por lo que asegura que en su momento, pidió a Morales la “reestructuración total del MAS”, sin embargo, no dudó en afirmar : “Pero nosotros apoyamos el liderazgo del presidente Evo Morales”.



Huarachi, por su parte, asegura que el trabajo con el Gobierno es netamente de coordinación y en busca de mejores días para los trabajadores, dejando de lado los intereses políticos.



Sobre el proceso de cambio, ambos candidatos a la COB aseguran que el mismo no pertenece a una persona o a una sigla política, ya que el mismo fue gestado en el seno de la clase obrera que data desde hace más de 40 años. “Es nuestro el proceso”.



Gutiérrez anunció que a partir de este congreso, el organismo sindical será parte activa del proceso de cambio para que los obreros tengan que estar a la par gobernando. “Hoy tenemos un líder indiscutible que es el compañero Evo Morales, pero nosotros tenemos estar siendo y volviéndonos su entorno, la clase obrera no puede quedar alejada de este tipo de decisiones, parlamentarias y municipales”, declaró a la red Erbol.



Tanto Huarachi como Gutiérrez afirman que ante la crisis por la que atraviesa la COB, en la actualidad, buscaran reunificar al sector con la premisa fundamental de respeto a los trabajadores, si son elegidos como cabeza del movimiento obrero.



Orlando Gutiérrez afirmó que es tiempo de que un liderazgo joven tome las riendas del movimiento obrero, no sólo dentro de la COB, sino dentro de las federaciones y sindicatos, “la COB no se cambia pero sí la estructura, habrá mucha gente que le dará un respiro a la vida sindical, dirigentes creíbles, con propuestas y acciones sinceras”, puntualizó.



Ambos precandidatos, como se han denominado, coinciden en señalar que la tarea fundamental para el nuevo Ejecutivo será devolverle la unidad al ente máximo de los obreros.



Gutiérrez y Huarachi coinciden en calificar a la Coordinadora por el Cambio (Conalcam) como un “escenario de análisis político” que tiene como objetivo manifestarle al presidente Evo Morales “sus recomendaciones, observaciones y hasta errores”. “Es como un gabinete de los movimientos sociales para hablar con el Presidente, pero no es una institución legalmente afiliada, acreditada. La única institución que es la voz de los trabajadores es la COB”, dijo.



En ese marco, Huarachi asegura que la COB continuará con su participación activa dentro de la Conalcam.







66 años cumplirá la COB en abril. El 17 de abril próximo la COB cumplirá 66 años de existencia. Fue creada en 1952 en medio de la Revolución Nacional.







LA SALIDA DE MITMA DEJÓ LA COB AL MAS



Guido Mitma anunció el pasado jueves que se retiraba de la Secretaría Ejecutiva de la Central Obrera Boliviana (COB), asediado por presiones políticas y económicas del Gobierno.



“El Gobierno ha ganado con esta imposición a través de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) a realizar este congreso, con una desesperación política notoria, donde el Gobierno quiere cooptar a la COB para fines políticos”, sostuvo el dirigente minero.



Mitma fue un dirigente crítico y rechazó varias decisiones gubernamentales, como el Código del Sistema Penal y la repostulación.



El Congreso de la COB definirá este fin de semana al nuevo secretario ejecutivo nacional.







TAREAS DEL NUEVO CEN, SEGÚN LOS POSTULANTES



El dirigente minero de Colquiri Orlando Gutiérrez considera imperante la necesidad de trabajar en una nueva Ley General del Trabajo que se adecué a la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y al contexto social, político y económico actual.



A su turno, el minero de Huanuni Juan Carlos Huarachi manifestó que tras la elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional de la COB, la agenda para tratar con el Gobierno, de manera inmediata, deberá establecer la evaluación del incremento salarial y del salario mínimo nacional para esta gestión. Además, considera importante, analizar la instauración del doble aguinaldo como un beneficio permanente de los trabajadores y sin restricciones.



Como temas a largo plazo, considera importante lograr que se profundice el aparato productivo sobre todo en departamentos como Oruro y Potosí, donde, según el minero, “está faltando la inyección económica, políticas de Estado”. En su análisis es tiempo de que el país incursioné en la industrialización para que se generen nuevas fuentes de empleo.







OPINIÓN



María Teresa Zegada. Analista política



El MAS intentará dividir las organizaciones



El 21F mostró que no hay aceptación de la población, eso va a ser un problema, el Gobierno va a desplegar una serie de recursos en los siguientes meses para afianzar su poder, recursos financieros para la ciudadanía, para garantizar la aceptación de la población, también buscará la cooptación de los movimientos sociales más significativos, como ha estado haciendo con otros, buscará dividir y tomar estas organizaciones, pero lo que pasó el 21F no es parte de un proceso aislado.



En este contexto es que hay que entender que lo que pasó con la COB es algo muy grave porque ya es una costumbre del Gobierno crear divisiones en las organizaciones y movimientos sociales que son algo críticos.