Hay más grupos que quieren dejar de lado los bloqueos



24/02/2018 - 08:11:17

El Deber.- Cada vez más grupos movilizados en la defensa del voto se inclinan por dejar de lado los paros y bloqueos como métodos de protesta. A la idea del Comité pro Santa Cruz de ir por la vía judicial en lugar de pensar en un paro indefinido -como pretende el presidente del Comité Cívico de Cochabamba-, se une el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia.



Ayer, en EL DEBER Radio, Rolando Villena, exdefensor del pueblo y miembro de esta organización, consideró que hay que pensar bien las siguientes medidas y habló de la vía judicial que él, junto con Waldo Albarracín y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, ya inició, con una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



Por el lado de la ciudadanía movilizada, María Belén Mendívil, de Me Comprometo con Bolivia, explica que las medidas como los bloqueos nunca los sedujeron. “Como grupo creemos que bloquear no es la solución, con esas medidas no se crea empatía con los ciudadanos y más bien hay rechazo de la gente humilde que se ve perjudicada”, dijo.



Para generar empatía entre los barrios alejados, Me Comprometo ha lanzado una campaña de redes sociales que insta a los ciudadanos a crear nuevos grupos de defensa del voto entre sus más cercanos. A diferencia de otras plataformas que intentan coordinar acciones, la plataforma de la que es parte Mendívil predica la autonomía de acción de cada nueva ‘célula’, para que haya una red de defensa del voto que no sea tan fácil de desmovilizar.



Esto vendrá acompañado con una campaña de información en los barrios. Consultada sobre la poca acogida del ‘pampazo’ en la Pampa de la Isla el lunes, Mendívil no cree que se trate de poco arraigo popular del movimiento, sino de falta de información.



“A raíz de eso es que creemos que es tan importante informar a la gente por qué nos movilizamos en 2016 por el No a la repostulación y ahora por qué pedimos se respete la decisión del referendo”, dice.



Para la senadora oficialista Adriana Salvatierra, como las plataformas surgieron de convocatorias de redes, ahora buscan construir un arraigo territorial con miras a las elecciones de 2019. Para ella, se trata de un paso lógico y se alegra de que el conflicto se vaya decantando por la vía electoral. Asegura que lo que falta por ver es si surgirán nuevos partidos o si los nuevos líderes serán absorbidos por los ya existentes.







Franco Albarracín niega antecedentes y duda en presentar su denuncia



Franco Albarracín, hijo de Waldo Albarracín, rector de la UMSA, que fue alcanzado por una granada de gas en un desbloqueo policial el 21 de febrero, explicó ayer que aún se analiza si se presentará una querella contra la Policía por este hecho, que considera un intento de homicidio.



Ayer, Faustino Mendoza, comandante de la Policía, aseguró que no hubo intención de herir a Albarracín en la acción policial y aseguró que el joven atropelló a un uniformado en 2014 en La Paz. Albarracín asegura que tiene un reporte de antecedentes penales limpio y lamentó que la institución verde olivo “actúe como una pandilla”, encubriendo al que lo agredió, disparándole una granada de gas directo al cuerpo.