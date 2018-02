Nuevo código: el MAS se abre a debatir el tema de la mala praxis



24/02/2018 - 08:07:21

Página Siete.- Pese a que no hay una propuesta para la elaboración de un nuevo Código Penal, el Movimiento Al Socialismo (MAS) se abre a debatir las sanciones a la “mala praxis”, que estaban establecidas en el artículo 205 del abrogado Código del Sistema Penal, el cual generó el conflicto con el sector de los profesionales de la salud.





El punto sobre el artículo 205 del acuerdo firmado con el sector médico ya no estaría vigente, según el diputado del MAS, Lino Cárdenas. “Prácticamente no tenemos acuerdo médico. El Código no existe, porque el acuerdo se hizo en base al Código que ya fue abrogado. Si no hay Código, no hay acuerdo vigente de nada”, señaló Cárdenas.





Según el legislador, sancionar la “mala praxis” era un tema requerido por los médicos “hace años”, pero lamentó que en el reciente conflicto el sector médico “se hizo dominar por la derecha”.





“Ahora hay que escuchar las propuestas, hay que debatir. Ojalá los médicos también presenten una alternativa”, dijo.



El secretario Ejecutivo del Comité Departamental de Interculturales de La Paz, Ángel Flores dijo que su sector propondrá que este aspecto se debata otra vez.





“Ya nos hemos reunido con las bases y ya hemos elaborado una propuesta. Los médicos tienen que hacerse responsables, cuando un hermano quiere que le atiendan; muchos médicos no saben hacer su trabajo, eso se tiene que sancionarse”, afirmó.





La diputada del MAS, Concepción Ortiz, espera a que el tema sea consensuado “de la mejor forma posible”. “Que no quede perjudicado ni el pueblo ni los médicos. Hay que dejar claro que no queremos que todos los médicos sean procesados, hay buenos y malos médicos”, indicó.





A su turno, el diputado Franklin Flores explicó que los legisladores uninominales ya elaboraron una agenda para recoger apreciaciones de los diferentes sectores. Ante la consulta sobre un nuevo debate sobre la “mala praxis”, y la vigencia del acuerdo médico sobre ese punto (Artículo 205 del abrogado Código del Sistema Penal), Flores respondió que “existe un acuerdo más importante, que es el de elaborar un nuevo Código” y “que si hay esa propuesta debe ser escuchada por el Legislativo”.





Por otro lado, el jefe de bancada del MAS, David Ramos, señaló que ya existe una decisión orgánica de socializar el Código Penal, que fue abrogado.

Momento en que médicos y Gobierno firman un acuerdo.

Foto:Archivo / Página Siete





“Si existe esa propuesta (mala praxis) tendrá que ser escuchada al igual que todas las propuestas”, expresó el legislador.





La diputada Valeria Silva coincidió en que “todas las propuestas deben ser escuchadas”, cuando fue consultada sobre el pedido de debatir la mala praxis. Cuando se le recordó que existe un convenio con los médicos sobre ese punto, la legisladora dijo: “igualmente, las propuestas deben ser escuchadas”.





Ramos y la senadora Adriana Salvatierra señalaron que es necesario que se socialice el Código Penal que fue abrogado porque “era un buen código”.



Las posturas



Socialización Legisladores del MAS consideran que “las bondades” del Código Penal ya abrogado fueron desprestigiadas por la oposición, por lo que la norma anulada debe ser nuevamente socializada.

Oposición El diputado opositor, Gonzalo Barrientos, dijo que para la redacción del nuevo Código Penal recogerán las observaciones de los sectores que protestaron durante el conflicto.

Debate Se tiene previsto que en los próximos días se debata un nuevo Código Penal en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.