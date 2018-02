Cinco cocaleros de los Yungas con detención preventiva por tentativa de asesinato



23/02/2018 - 23:37:35

La Paz, (ABI).- La Justicia determinó el viernes, en audiencias de medidas cautelares, la detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz de cinco productores de coca de los Yungas acusados por tentativa de asesinato, tres fueron beneficiados con medidas sustitutivas, informó el abogado defensor Froilán Tola.



"La Justicia determinó la detención de cinco compañeros cocaleros, tres con medidas sustitutivas y uno que en seguida vamos a hacer la averiguación, porque se lo llevaron de manera separada", explicó a los periodistas.



Un conflicto entre productores y comercializadores de la hoja coca de los Yungas derivó en movilizaciones de afiliados a la organización Adepcoca, que bloquearon desde el lunes la ruta hacia el norte del departamento de La Paz.



La policía intervino el miércoles ese bloqueo y se enfrentó a grupos de choque que lanzaron piedras e hicieron detonar cartuchos de dinamita, dos uniformados fueron heridos por disparos de arma de fuego.



Tola dijo que como abogado defensor presentará una apelación a la resolución de los jueces, porque la detención no corresponde por falta de pruebas y no existe riesgo de fuga de los ahora detenidos preventivos.



Los productores con detención preventiva son Waldo Huanca, Ever Huanca, Sergio Luis Aliaga, Werson Machaca y Emilio Marani Machaza que, según Tola, no es parte de los cocaleros, sino un comunario de Caranavi