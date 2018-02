Brasil ratifica su compromiso con Corredor Ferroviario Bioceánico Central



La Paz, (ABI).- Brasil ratificó su "compromiso" con la construcción del Corredor Ferroviario Bioceánico Central, el más importante proyecto de integración del comercio e integración sudamericanos de todos los tiempos, luego que informes sin puntal, expedidos por agencias de noticias, pusieron en duda su concreción este mismo viernes.



"La Embajada de Brasil en La Paz tiene el honor de dirigirse a los medios de prensa para informar que Brasil sigue comprometido con las discusiones sobre el proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC), también conocido como Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI). Son muestras del compromiso de Brasil la firma, en diciembre pasado, del Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Transportes, Puertos y Aviación Civil de Brasil y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia sobre el Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI), en presencia de los presidentes Michel Temer y Evo Morales en Brasilia", precisó en un comunicado la oficina de Itamaratí en La Paz.



La precisión de la Cancillería brasileña se registró poco después que el exsecretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), el expresidente colombiano Ernesto Samper, deplorara un presunto retroceso de Brasil en la concreción del proyecto ferroviario que unirá puertos de Brasil, en el Océano Atlántico, y Perú, en el Océano Pacífico, a través de Bolivia, en un recorrido de unos 4.000 km de longitud.



"Lamentable la decisión de Brasil de suspender el tren bioceánico que permitiría comunicar el norte del país con el Pacífico, pasando por Bolivia y Perú. Golpe sensible a la integración económica", consignó Samper en su cuenta de Twitter.



El proyecto a diseño final y su financiamiento, de unos 10.000 millones de dólares, debería concretarse en 2018 y las obras listas para 2022 ó 2023, trascomenzar en 2019.



El presidente boliviano Evo Morales se ha erguido en el motor del proyecto que ha despertado el interés de capitalistas, públicos y privados de Suiza y Alemania y, ahora último, de España.



El tren bioceánico despierta un "enorme interés" en empresas españolas, que vienen de recibir información detallada en simultáneo en La Paz y Madrid.



"Unas cuarenta firmas españolas participaron en una jornada informativa de forma simultánea en La Paz y Madrid por videoconferencia, organizada por el Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX) y la Oficina Comercial en Bolivia, explicó el embajador español en este país, Enrique Ojeda. "Hay un enorme interés por participar, porque las empresas españolas tienen una gran experiencia en el tema ferroviario, tanto en España como a nivel internacional", resaltó el diplomático. Citó como ejemplo el tren de alta velocidad construido por un consorcio español entre las ciudades saudíes de La Meca y Medina", subrayó un cable de la agencia española EFE el martes pasado.



Tras la ratificación de compromiso por Itamaratí, Samper desandó su primer tuit del día y admitió, en un segundo, su equivocación por fundarlo en información errónea.



"Sobre el trino del proyecto del tren bioceánico debo decir que me basé en información que vi en dos artículos: 1) https://mundo.sputniknews.com/firmas/201802221076482742-america-latina-tren-bioceanico-comercio-pekin/ 2) https://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKBN1FM1TI", aclaró.



El ministro boliviano de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni, debió, a media mañana, mediar para aplacar las inquietudes que levantó el primer tuit del expresidente colombiano.



"Nosotros no tenemos ninguna nota oficial, el acuerdo suscrito entre Bolivia y Brasil sobre el tren bioceánico está vigente" sostuvo Huanacuni en La Paz durante una conferencia de prensa.



El proyecto del tren bioceánico tiene un estudio de preinversión elaborado por Bolivia y dividido en cuatro ejes: el primero de prospectiva comercial, mercado y alternativas logísticas; el segundo estratégico y corredor resultante; el tercero de evaluación ambiental estratégica; y el cuarto complementario de alternativas de trazo, trazado, alineamiento definitivo, diseño básico preliminar, costos de construcción y operación.



Brasil se sumó en diciembre de 2017 al proyecto de tren bioceánico, con la firma de un memorando de entendimiento, al proyecto más grande de integración de la región, al que ya comprometió su apoyo Perú.



El miércoles, el ministro boliviano de Obras Públicas, Milton Claros, informó que se prepara una reunión con autoridades de países vecinos involucrados en el proyecto del tren bioceánico, para aprobar la propuesta boliviana sobre el funcionamiento de la secretaria técnica que dirigirá las obras.



Ese proyecto también beneficiará a Paraguay, Uruguay y Argentina, con la construcción de un ramal de ese ferrocarril, desde territorio boliviano hacia una zona portuaria en suelo paraguayo vinculada a la hidrovía Paraguay-Paraná.



El 5 de diciembre de 2017, el presidente Evo Morales realizó una visita oficial a su homólogo del Brasil, Michel Temer, en la que se firmó un Memorándum de Entendimiento que sumó formalmente al país vecino al proyecto del tren bioceánico.