García Linera: La bandera marítima mostrará al mundo la unidad de Bolivia



23/02/2018 - 17:40:19

Potosí, (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó el viernes que la confección de la bandera más grande de la reivindicación marítima mostrará a Chile y al mundo la unidad de los bolivianos.



"Le estamos diciendo no solo a Chile, sino al mundo, que la demanda de Bolivia es justa; no es un capricho, es algo que se tiene que reparar y la justicia planetaria obliga que esa injusticia sea pagada con un regreso, con una salida soberana al océano Pacífico y los 11 millones de bolivianos, independientemente de nuestras posiciones políticas, estamos movilizados, estamos unidos", manifestó.



El presidente Evo Morales convocó a la población, instituciones y organizaciones sociales a confeccionar la bandera más grande del mundo para acompañar los alegatos orales de la demanda marítima boliviana contra Chile, que se celebrarán en marzo próximo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.



García Linera señaló que al lograrse el objetivo de extender la bandera de la reivindicación marítima por unos 80 kilómetros "se dará una señal al mundo y estoy seguro que si no se oyó hablar de Bolivia, ahora lo van a hacer".



"Va a ser una manera de visibilizarnos ante el mundo y de mostrar de manera firme y simbólica a Chile que esa bandera debe convertirse en mar para los bolivianos", agregó.



Bolivia pide que Chile se avenga a una negociación de buena fe y con efecto vinculante en la perspectiva de recuperar la cualidad marítima que tuvo entre 1825, cuando se declaró independiente de España, y 1879, cuando fuerzas chilenas invadieron su entonces puerto de Antofagasta.