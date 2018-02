Policía asegura que no atentó contra el hijo de Albarracín, solo cumplió su función de mantener el orden

23/02/2018 - 17:35:56

La Paz, (ABI).- La Policía no atacó "deliberadamente" al hijo del rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, aseguró el viernes el comandante de esa institución, Faustino Mendoza, quien agregó que el miércoles, en la jornada de movilizaciones, sólo cumplió su misión de mantener el orden y la libre circulación.



"Es importante establecer que la Policía Boliviana no recibió instrucción alguna del Ministro de Gobierno o de alguna autoridad del Estado para atentar contra la familia de este señor Albarracín", dijo en conferencia de prensa.



Albarracín acusó al ministro de Gobierno, Carlos Romero, de ordenar a los policías disparar a quemarropa un gas lacrimógeno contra su hijo Franco Albarracín, quien participaba en un bloqueo en inmediaciones de la UMSA, y amenazó con iniciar un proceso penal contra la autoridad gubernamental.



Mendoza explicó que en el paro cívico del 21 de febrero la labor de la Policía estuvo orientada al mantenimiento del orden público, la preservación de los derechos y garantías de las personas y garantizar la libre circulación de peatones y vehículos.



Lamentó que grupos de universitarios se dieron a la tarea de "provocar de manera constante" a los efectivos del orden con agresiones con piedras, hecho que ocasionó la reacción de los uniformados que utilizó cápsulas de gas.



"Nosotros no utilizamos armas letales, existen armas letales y no letales, los rifles lanza gas y todo lo que significa el equipamiento de la Policía como son escopetas que empleamos para el mantenimiento del orden público, estas armas no son letales", afirmó.



Sin embargo, el Comandante de la Policía dijo que mediante los canales que corresponden solicitó un informe para conocer el accionar de los policías.



Mendoza recordó que Franco Albarracín en 2014 atropelló a la cabo de policía Roxana Hilarí quien se encontraba en servicio en la plaza Obelisco y le provocó varias lesiones; no obstante, la institución verde olivo actuó a la medida de las circunstancias sin realizar acusaciones.