Rilda Paco le pide a Gobernador seguridad, no preocuparse por un dibujo

23/02/2018 - 14:00:12

Opinión.- La artista Rilda Paco Alvarado se dirigió al gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, y le dijo que se preocupe de la seguridad de los orureños y dar ayuda a su población, en lugar de ocuparse del dibujo de la Virgen en ropa interior.



Paco respondió así al anuncio que hizo el gobernador de iniciarle un proceso penal y pedir la máxima sanción, por el dibujo que hizo la artista en que se observa a la Virgen en lencería, siendo adorada por bailarines folklóricos que sujetan botellas de bebida.



"Le respondo al gobernador que no tengo miedo, no he hecho nada malo. Si tendrían que enjuiciarme o hacer cualquier proceso, no he cometido ningún delito, no he asesinado, no he robado", dijo la artista en entrevista con PAT.



"Más bien yo le diría a esa persona (Vásquez) que se preocupe por su pueblo, por aclarar lo que ha pasado en Oruro, por ayudar a su población, para ver el tema de seguridad en Oruro y todas las falencias que ahí están viviendo, en vez de preocuparse por un dibujo que yo he hecho", agregó.



Paco, orureña de nacimiento, explicó que decidió hacer el dibujo después de la entrada de Carnaval, cuando un explosión dejó ocho personas fallecidas. Indicó que lo hizo en protesta, además, porque en esas fechas se incrementan los casos de violencia sexual, acoso, feminicidio y maltrato a niños.



Aseguró que ella también es católica y que no ofendió a la Virgen, porque no tiene nada de malo la ropa interior, la lencería, ni la desnudez. Señaló que hay una "falsa devoción", porque a su criterio la Virgen no exige que se baile o se derroche dinero por ella.



Las instituciones orureñas se molestaron con la obra de la artista, a la que calificaron de "sacrílega", por lo cual anunciaron su procesamiento en el ámbito penal.



Al respecto, Paco dijo que no sabe de qué delito la acusarán, puesto que su obra está protegida por la libertad de expresión, pero además Bolivia es un Estado laico.