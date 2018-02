Surgen nuevas obras sobre la Virgen del Socavón en apoyo a Rilda Paco



23/02/2018 - 13:55:26

Página Siete.- Nuevas versiones de la Virgen del Socavón, en paños menores, surgieron de parte de artistas que, a través de sus redes sociales, brindaron su apoyo a su colega Rilda Paco, contra quien se anunció la apertura de un proceso penal en Oruro por su obra en la que se observa a la Virgen en ropa interior, siendo acosada por diferentes personajes del carnaval de Oruro.



Colegas de Paco como Rafaela Rada, Joaquín Cuevas y Abel Bellido generaron nuevos artes sobre el polémico tema, con el fin de hacer prevalecer la libertad de expresión y, si es el caso, que se los enjuicie junto a Paco por sus obras.



“Por la libertad de expresión, la no cesura, el respeto al trabajo artístico, a la persona como artista, y contra el discurso de doble moral y la hipocresía latente: Me sumo al apoyo a Rilda Paco y tomo su obra para realizar una versión de la misma a mi estilo”, escribió Bellido en su cuenta de Twitter, junto a esta imagen.

Abecor



“El arte es libre, el arte es contestatario y ¿saben qué? estos cristianos, bailaries que "aman" a su mamita del Socavón son los que de verdad pusieron la idea de ver a un virgen en tanga y vendida por cerveza al mundo con sus actos en un manto de dizque devoción, querida Rilda yo también haré mi versión de la virgen en tanga en muestra de mi apoyo”, escribió Rada, quien a través de su cuenta de Facebook mostró esta versión de la Virgen del Socavón.

Rafaela Rada



“Cuando nosotros, los dibujantes, dibujamos algo que les molesta, no estamos arruinando su preciado carnaval, pero cuando nos amenazan y nos amedrentan así, tan violentamente (con agresiones físicas y hasta con violar a Rilda Paco), sí están atentando contra el arte, la cultura y la libertad de expresión”, escribió por su lado Cuevas, quien hizo este dibujo sobre la temática.