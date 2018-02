Si no es afín al MAS, Mitma apoyará a su sucesor

23/02/2018 - 13:46:50

El Día.- El exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, afirmó este jueves que termina su gestión dejando una organización digna y adelantó que apoyará a su sucesor siempre y cuando éste demuestre que no es afín al Gobierno.



"Me siento fortalecido porque finalmente estamos dejando una COB digna, estamos dejando una COB respetada y leal a los trabajadores al país", manifestó a ANF Mitma que también reconoció que se va "un poco herido por los atropellos del Gobierno".



Esta jornada, el ahora ex máximo representante del ente de los trabajadores anunció que dejaba su cargo en medio de una evidente división al interior de la organización que representó por dos años y que se refleja en el Congreso que se realiza actualmente en Santa Cruz, evento al que Mitma considera como "ilegítima" por ser convocada por sectores afines al Gobierno.



"Lo malo es que este pseudo congreso en Santa Cruz fue convocado por el Gobierno a través de la Conalcam imponiéndolo y pisoteando los estatutos orgánicos", aseguró.



Para Mitma el futuro de la COB "va estar en manos del nuevo comité ejecutivo" al que encomendó continuar con la labor que realizaron durante su gestión caracterizada "por la traición del gobierno que no ha reactivado el aparato productivo del país como anhelamos los trabajadores".



Mitma dijo que lo que espera del nuevo comité ejecutivo es que hagan respetar los derechos de todos los trabajadores del país, y que aunque admitió que no conoce a los posibles candidatos al máximo puesto de la COB, entre ellos Orlando Gutiérrez y Juan Carlos Huarachi, adelantó que no lo apoyará al elegido si este muestra inclinación por el oficialismo.



"Lo vamos a apoyar de acuerdo a la convicción que tenga porque si va a tener su visión inclinada al Gobierno seguramente desde las calles vamos a criticar eso", añadió.



El exrepresentante, quien ya indicó que retornará a Huanuni para asumir sus labores, dijo que lo que actualmente se ve en el Congreso de la COB es "la injerencia e intromisión política" del Gobierno, algo que según Mitma se hace para "liberarse" de la COB que regentó y que hoy deja en manos del congreso en Santa Cruz.