Pablo Llano denuncia despido por ser presentador de un evento del 21F



23/02/2018 - 13:43:09

El Deber.- No se lo veía venir. Pablo Llano, conocido por su faceta de presentador y animador de eventos, denunció a través de su perfil de Facebook que fue despedido de sus funciones en Radio Éxito después de participar de un evento en favor de los resultados del 21F.



En un contacto con EL DEBER, Llano señaló que el miércoles llegó para cumplir sus funciones en el medio de comunicación y que no lo dejaron entrar.



Entonces se dirigió a conocer los motivos y desde la gerencia le indicaron que "habían comentado que participó en un evento en favor de los resultados del 21F".



Por otro lado, este medio también intentó contactar al gerente de Radio Éxito, Azel Calderón; sin embargo, funcionarios de la emisora señalaron que los ejecutivos se encontraban en receso.



Asimismo, Llano manifestó que además de su trabajo en Radio Éxito, donde conducía los programas Cuarto Poder y el noticiero Centro de Noticias 2, trabaja en el canal televisivo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).



"La universidad fue parte de las movilizaciones del 21F y yo cumplí con mi labor de trabajador. Fui el maestro de ceremonias de una concentración y daba la palabra a los invitados", expresó el presentador



Además de la denuncia, en su publicación, Llano aprovechó para agradecer el apoyo del público y lamentó no haberlo podido hacer a través de los programas que conducía.



Durante el evento en el que estuvo como presentador también se hicieron presentes personajes como Waldo Albarracín y una multitud que defiende el voto del 21F.