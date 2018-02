Acuerdo con Brasil para ejecutar el tren bioceánico sigue vigente



La Paz, (ABI).- El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni, aseguró el viernes que el memorándum de entendimiento suscrito en diciembre del año pasado entre Brasil y Bolivia para construir el Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración, continua vigente.



"Nosotros no tenemos ninguna nota oficial, el acuerdo suscrito entre Bolivia y Brasil sobre el tren bioceánico está vigente" sostuvo Huanacuni, en conferencia de prensa.



El Canciller aclaró que las comunicaciones entre Estados, dentro del ejercicio de la diplomacia, se realizan mediante notas oficiales, y dijo que no se recibió ningún comunicado del gobierno brasileño respecto al tren bioceánico.



El 5 de diciembre de 2017, el presidente Evo Morales realizó una visita oficial a su homólogo del Brasil, Michel Temer, en la que se firmó un Memorándum de Entendimiento que sumó formalmente al país vecino al proyecto del tren bioceánico.



La aclaración surge luego de que el exsecretario de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, señalara que habría una decisión de Brasil para suspender el proyecto del tren bioceánico.



"Lamentable la decisión de Brasil de suspender el tren bioceánico que permitiría comunicar el norte del país con el Pacífico, pasando por Bolivia y Perú. Golpe sensible a la integración económica", señaló Samper a través de su cuenta de Twitter.



Sin embargo, la Embajada de Brasil en Bolivia aclaró, minutos después, que su país "sigue comprometido" con las discusiones sobre el proyecto del tren bioceánico de integración.



"Son muestras del compromiso de Brasil la firma, en diciembre pasado, del Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Transportes, Puertos y Aviación Civil de Brasil y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia sobre el Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración, en presencia de los presidentes Michel Temer y Evo Morales en Brasilia", remarcó la embajada brasileña, mediante un comunicado.



En la nota oficial, Brasil reconoció el carácter estratégico del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración y su relevancia para la integración regional.



Además, aclaró que la mayor parte de la estructura brasileña ya está construida y que el proyecto es uno de los planteamientos prioritarios de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, lo que le confiere mayor importancia en la cartera de proyectos del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento - COSIPLAN.