Bolivia se prepara para la Cumbre de las Américas y cuestiona restricción a Maduro



23/02/2018 - 13:22:01

La Paz, (ABI).- El canciller Fernando Huanacuni informó el viernes que Bolivia se prepara para participar de la VIII Cumbre de las Américas, que se realizará en abril en Lima, Perú, y cuestionó la restricción de algunos países miembros a la presencia del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.



"Tenemos una agenda internacional que cumplir y cumbres a las que asistir, como la Cumbre de la Américas de la que hemos recibido la invitación y para la que nosotros nos estamos preparando en dos ámbitos; uno en el ámbito oficial que es la reunión de presidente y otro en el ámbito de las organizaciones sociales que siempre se realiza de manera paralela", señaló en conferencia de prensa.



Perú, en su calidad de anfitrión de la Cumbre de las Américas, propuso como tema central el tratamiento de los efectos de la corrupción en la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por la comunidad internacional en la Agenda 2030.



Por otra parte, Huanacuni cuestionó la restricción que puso Perú, para que el mandatario venezolano no se haga presente en ese evento.



La Cancillería peruana dijo que la presencia de Maduro "ya no era bienvenida" en la cumbre después que el Grupo Lima, integrado por 12 naciones americanas, estableció que el reciente llamado "unilateral" del gobierno venezolano a las elecciones presidenciales es "inconstitucional" y "antidemocrático".



El Grupo Lima incluye a Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Brasil y Costa Rica; Estados Unidos también respaldó la decisión de no invitar a Maduro.



En ese marco, el canciller boliviano dijo que no permitir que el mandatario venezolano sea parte del evento es un "exabrupto" y apeló a que el vecino país ponga en práctica los protocolos internacionales diplomáticos acordados para la realización de la Cumbre de las Américas.



"Retirar la invitación al presidente Nicolás Maduro me parece un exabrupto lamentable, porque el país anfitrión tiene la responsabilidad de invitar a todos los países miembros, y también tenemos normativas de cada cumbre, y ahí no se indica que el país anfitrión pueda tener una preferencia o de retirar alguna invitación", señaló.