Maluma presentó a su novia en las redes sociales



23/02/2018 - 13:12:06

Maluma, uno de los hombres más codiciados del momento publicó finalmente un momento de intimidad con su novia en las historias de Instagram.



El cantante colombiano ya había confirmado su relación con la modelo hace un tiempo atrás, pero nunca antes la había incluido en sus publicaciones en las redes sociales.



La imagen del beso de la pareja causó impacto entre sus fans ya que se los puede ver muy felices y enamorados. En el video se lo puede ver al intérprete de Corazón Partío grabando con su celular mientras que su novia le da besos en la mejilla. En el video también se puede ver a una amiga, cómplice del romance que vive la pareja.



Por su parte Natalia de origen croata-cubano también presumió su romance en las redes. La joven publicó una imagen con su novio y la acompañó con corazones.



La pareja se conoció hace poco más de nueve meses durante la grabación del video musical Felices Los Cuatro. A pesar del corto tiempo de la relación viven un romance que cada vez se consolida más.



El cantante y la modelo debieron confirmar su romance a la prensa cuando fueron sorprendidos en enero caminando románticamente por las calles de Milan.



El Colombiano dijo en una entrevista en el Programa al Rojo Vivo de la cadena Telemundo: "En este momento estamos saliendo, nos gusta lo que estamos viviendo. Me gusta su compañía, me apoya y me quiere, entonces es eso", explicó. "Estoy como nunca me habían visto".



Maluma, cuyo verdadero nombre es Juan Luis Londoño y Natalia sellaron su amor con un tatuaje del símbolo del infinito en el dedo pulgar. La pareja también tiene una cachorra llamada Julieta.