Viceministro de Transportes: paros cívicos contra el Código del Sistema Penal fueron forzados



17/01/2018 - 09:47:48

La Paz,(ABI).- El viceministro de Transportes, Galo Bonifaz, afirmó el miércoles que los paros cívicos que se realizaron recientemente en Santa Cruz y Cochabamba en contra del Código del Sistema Penal fueron "forzados" y estaban dirigidos a mostrar "instabilidad" e ingobernabilidad" en Bolivia.



"Lo que quieren (los) comités cívicos, quieren generar caos, inestabilidad para mostrar que no hay gobernabilidad y para eso reciben financiamiento, no es paro de conciencia que luche por reivindicaciones, son paros forzados", mencionó en entrevista con Cadena A.



El viernes se realizó un paro cívico en Santa Cruz, mientras que ayer se efectuó en Cochabamba, ambas medidas en rechazo del Código del Sistema Penal, al igual que en otras ciudades del país, pese a que el Gobierno anunció la socialización de esa norma para subsanar las observaciones y atender los cuestionamientos.



Bonifaz denunció que, en el caso del paro cívico de Cochabamba, los transportistas federados recibieron 100 bolivianos para sumarse a la medida de fuerza.



"En Cochabamba es más visible, hay financiamiento fuerte, ayer hablé con el transporte federado, les pagan 100 bolivianos para que paren", señaló.



La autoridad enfatizó en que los paros cívicos son una repetición de los escenarios de 2008 cuando se instalaron en el país posiciones políticas; no obstante, dijo que existe confianza en que la población consciente acudirá al diálogo y será parte del proceso de socialización del Código.



Agregó que en el marco del proceso de revisión de la norma y socialización con el sector del transporte, el fin de mes se comenzará ese trabajo en Pando y Beni para luego avanzar en otras ciudades del país.