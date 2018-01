Pocas ideas antes del debut



17/01/2018 - 08:06:38

El Día.- Con goles de los debutantes Jorge Paredes y Jhonny Cano, Oriente Petrolero superó (2-1) a Royal Pari (Jorge Céspedes) en un encuentro amistoso disputado ayer en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera, donde Néstor Clausen, estratega "verdolaga", buscaba el funcionamiento de su equipo de cara al debut de la Libertadores 2018, el próximo lunes ante Universitario de Perú.



Mucho que desear. En cuanto a juego, los "refineros" si bien superaron por varios pasajes del encuentro a su rival, Royal Pari, no parecen estar a la altura del duelo que se les aproxima para el lunes 22 del presente mes, cuando hagan su debut copero ante Universitario de Perú, por la primera fase de la Copa Libertadores 2018.



A Oriente Petrolero se lo vio perdido en gran parte del juego, si bien manejó las acciones del mismo, no se lo vio preciso con los pases y demostró abuso en cuanto al cambio de juego, ya que jugaba con dos extremos bien definidos como lo fueron el uruguayo Maximiliano Freitas y Freddy Roca.



La defensa por su parte, cuando comenzaba a demostrar solidez quebrando los ataques del rival, achicando en las jugadas profundas, no supo leer un pase entre líneas que finalizó con un gol en contra.



Juego. El conjunto comandado por el mexicano David de la Torre, comenzó ganando el encuentro a los 25 minutos de la primera parte, cuando Mauro Milano dio una gran asistencia entre líneas para que Jorge Céspedes rompa el cero en el marcador, con un derechazo dejando sin opciones al portero "verdolaga".



Una vez que "los guerreros" se pusieron en ventaja, el juego entró en una meseta, donde ninguno de los equipos supo ser profundo.



Cuando finalizaban los primeros 45 minutos, Oriente llegó a la igualdad por intermedio del paraguayo Paredes tras cabecear un centro al corazón del área.



Ya para la segunda mitad, Oriente salió decidido a conseguir el tanto de la victoria, la cual llegó a los 7 minutos del complemento tras una gran jugada del Juan Carlos Zampiery, quien desbordó hasta la línea del fondo del conjunto rival, y envió un centro raso para que el colombiano Jhonny Cano, tras un taco, envió el balón al fondo de la red.



Tras el segundo tanto "verdolaga", el juego se volvió a opacar sin registrar llegadas de riesgo.