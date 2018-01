Lluvias y riadas afectan a 3.800 familias de 25 municipios



17/01/2018 - 07:55:29

El Deber.- Por segunda vez en menos de dos semanas, el agua que llega de la ciudad capital cubrió el barrio San Juan, de Puerto Paila, provocando la desesperación de las poco más de 20 familias que habitan el vecindario, al ver cómo sus pertenencias quedaron en medio del lodo y al temer que las enfermedades acechen debido a la humedad. Según el reporte del Viceministerio de Defensa Civil, unas 3.800 familias de 25 municipios de todo el país ya han sido afectadas por las lluvias y desborde de ríos.



Molestos y a la vez angustiados por la inundación, pobladores de Puerto Paila cargaron en el hombro colchones, bolsas de ropa y otras pertenencias que quedaron cubiertas de agua y las colocaron en la carretera para instalar un bloqueo esporádico, a fin de exigir la atención de las autoridades municipales, a las que les piden ejecutar trabajos que frenen el problema.



“Pedimos que nos envíen maquinaria para que desvíen el agua y no siga entrando a nuestro barrio. Es agua que está llegando de la ciudad. Por ahora queremos trabajos de emergencia y, cuando pasen las lluvias, que ejecuten trabajos mayores, que den una solución definitiva”, expresó Zenón Quilla, vicepresidente del barrio San Juan, cuando se inició la medida, momento en que advirtió que si no reciben respuesta de parte de la Alcaldía de Cotoca irán al bloqueo indefinido.



Los pobladores manifestaron que el problema se da por el rebalse de los canales que desembocan al río Cotoca. Esta situación se produce luego de la intensa lluvia caída el domingo, que también anegó varios barrios en la capital cruceña.



Ante la protesta, la subalcaldesa Melvy Justiniano se hizo presente en el bloqueo y logró apaciguar los ánimos, indicando que más máquinas entrarán a abrir cunetas y que la Alcaldía de Cotoca está haciendo los estudios para dar una solución definitiva al problema. Y fue así, casi de forma inmediata máquinas pesadas comenzaron a trabajar en la zona.

Afectados



“Es la segunda vez que nos pasa. Como ve, el agua volvió a ingresar a las casas. Qué le vamos a hacer”, dice resignado Maximiliano Pérez, luego de intentar desaguar las habitaciones con una escoba, sin conseguirlo. “Ya me cansé, por más que sacó el agua, otra vez entra. Así estamos desde las 6:00”, cuenta el hombre, de 70 años.



Pérez relata que, a diferencia de la anterior lluvia, esta vez el agua los encontró más prevenidos, pues lograron colocar en lugares altos sus pertenencias, aquellas que lograron salvar hace algunos días, cuando el agua subió su nivel un metro. Esta familia, incluso, armó un camping para que los niños puedan estar allí hasta que las aguas bajen.



María Eugenia Salvatierra, también afectada, colocó sus pertenencias sobre las mesas para evitar que se mojen.

Situación en el país El viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, informó a ANF de que la cantidad de familias afectadas por las lluvias y desbordes de ríos en el país se incrementó a 3.800, en 25 municipios. La cantidad de familias afectadas “ha aumentado en las últimas semanas de 1.900 a 3.800”, dijo la autoridad.



De esos 25 municipios afectados, hay tres (Villazón, Guanay y Tipuani) que solicitaron ayuda humanitaria del Gobierno nacional, el resto es atendido con recursos propios de cada región.



La autoridad agregó que el monitoreo a las lluvias y sus efectos es constante porque, además, se esperan nuevas precipitaciones en las zonas que ya fueron afectadas en días pasados.



REGIONES



San Pedro

El proyecto de pavimentación de San Pedro – La Planchada – La Balanza, que se ejecuta con recursos del Gobierno departamental, se vio afectado con las últimas lluvias caídas en el norte cruceño, pues los trabajos fueron interrumpidos por el estado en que quedó el terraplén después de las intensas precipitaciones.



Granizada

Una granizada causó un saldo de 256 familias y 105,5 hectáreas de cultivos afectadas en 11 comunidades del municipio de Anzaldo, distante 61,3 Km de la ciudad de Cochabamba, informó el lunes el alcalde de esa región, Rubén Uriona. Según Uriona, la granizada se registró el sábado, duró cerca de media hora y se presentó con mayor fuerza en las comunidades de Anzaldo, Yana Ciénega, Tigrasga, Caracucho, Tijti Tinquina y otras. /ABI



Beni

El viceministro de Defensa Civil, Oscar Cabrera, advirtió sobre un panorama complicado en el Beni por las lluvias abundantes que pueden provocar en febrero inundaciones en ese departamento. Ganaderos ya reportan la pérdida de cabezas de ganado.