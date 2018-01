Límites: Presidencia asesta un duro golpe a la región



17/01/2018 - 07:49:28

Corre del sur.- "Esto es un duro golpe al Departamento porque sin nuestra participación están cerrando un proceso de delimitación, seguramente por algún tipo de interés, favoritismo o alguna otra circunstancia".



El Gobierno ignoró los reclamos de Chuquisaca y dio por cerrado el conflicto de límites con Santa Cruz, con una resolución ministerial que firmó el titular de la Presidencia, René Martínez, sin siquiera cerrar el proceso de conciliación entre ambos departamentos. La Gobernación calificó la decisión como un “duro golpe” al departamento y anunció que presentará un amparo constitucional contra dicha resolución, mientras el Comité Cívico y la Brigada Parlamentaria sostuvieron que ahora sí esperan un trabajo coordinado para evitar el despojo.



El secretario Departamental de Hidrocarburos, Energía y Minería, Felipe Molina, cree que la intencionalidad de la resolución es para liberar el pago de regalías que fue congelado por el Tribunal Constitucional hasta que se realice un nuevo estudio técnico que determine si el reservorio de gas del campo Incahuasi es compartido o no conforme a la normativa vigente sobre los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz.



“No van a poder (cobrar las regalías) porque necesitan la ley y para ello necesitarán los votos de Chuquisaca”, condicionó.



Una vez que el Ministerio de Autonomías remita las fotocopias legalizadas de los argumentos de la cuestionada resolución, activarán el amparo constitucional que podría ser hasta la próxima semana.



Asimismo, anunció que la primera acción contra la resolución N° 006/18, que finaliza el proceso de conciliación de límites, será presentar una impugnación administrativa y luego un amparo constitucional.



La Secretaría Jurídica también considera la activación de otros dos mecanismos de carácter jurisdiccional que permitan anular la presente resolución.



“Si hay autoridades que no entienden por el imperio de la ley tendrán que hacerlo a través de la justicia ordinaria y a partir de ello la Gobernación continuará con estos escenarios”, avisó.



Explicó que la resolución que le “pone fin” al proceso de delimitación “sin la participación de Chuquisaca” fue suscrita por el ministro de la Presidencia, René Martínez, y por el viceministro de Autonomías, Hugo Siles.



“Esto es un duro golpe al departamento porque sin nuestra participación están cerrando un proceso de delimitación, seguramente por algún tipo de interés, favoritismo o alguna otra circunstancia”, denunció.



Según Molina, la resolución no tiene calidad de “cosa juzgada”, pues para ello la Asamblea Legislativa Plurinacional necesariamente debe aprobar una ley de delimitación.



“Nosotros vamos a preparar una carpeta entera con las observaciones y remitiremos a la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca para que se encargue de que esta ilegalidad no sea consolidada en contra del departamento”, remarcó.



OBSERVACIóN



El 29 de diciembre el Ministerio de la Presidencia emitió un comunicado indicando que el rol del Viceministerio de Autonomías dentro del proceso de delimitación interdepartamental es constituirse en una instancia de conciliación y no dirimitoria.



Por lo tanto, de ningún modo puede establecer límites interdepartamentales y son las gobernaciones las que deben ponerse o no de acuerdo al respecto, y en caso de no lograr una conciliación se derivan obrados al Tribunal Supremo de Justicia tal cual indica la ley.



"¿Pero qué está haciendo hoy el Viceministerio de Autonomías? No está ni siquiera respetando su comunicado de prensa y directamente emite una resolución ministerial dando ya por hecha la delimitación entre Chuquisaca y Santa Cruz", observó el secretario de Comunicación, Jayro Arancibia.



El Ministerio de la Presidencia también dejó sin efecto la resolución administrativa 007 del Viceministerio de Autonomías emitida en diciembre, que ampliaba el proceso de conciliación de límites por 60 días más, es decir, hasta este 15 de febrero.



Sin embargo, el 9 de enero el Ministerio de la Presidencia dicta la resolución ministerial 006/18 del 2 de enero de 2018 con la que se hace conocer la decisión de la autoridad conciliadora de cerrar el proceso de conciliación administrativa estableciendo una definición ya de los 30 vértices planteados por ellos mismos.



El proceso de conciliación de límites arrancó en noviembre de 2016, pero seis meses después la Gobernación de Chuquisaca se apartó del mismo hasta que se admita la delimitación de los 509 kilómetros y 120 vértices entre Chuquisaca y Santa Cruz, no como lo dispuso Autonomías admitiendo en la delimitación de sólo 47 kilómetros lineales y 30 vértices, alegando que el resto de los tramos está protegido por normativas nacionales.



Este diario intentó comunicarse con el ministro René Martínez, sin éxito. El 20 de diciembre, esta autoridad evitó tomar partido en el conflicto limítrofe y se limitó a reflexionar que los recursos naturales del país deben servir para unir a los bolivianos y no dividirlos.



Cívicos advierten atentado y diputado llama a coordinar



El presidente del Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (CODEINCA), Rodrigo Echalar, que estuvo toda la jornada en las movilizaciones contra el nuevo Código Penal, adelantó que se informará del tema, pero a priori calificó la resolución ministerial como un atentado a los intereses de Chuquisaca.



Recordó que como organizaciones civiles están exigiendo hace tiempo que el Gobernador realice tareas en defensa del megacampo gasífero Incahuasi y sostuvo que su inactividad está permitiendo acciones en detrimento del Departamento. “No es momento de tirarse la pelotita, al ser el Gobernador la primera autoridad del departamento él tendría que exigir”, apuntó en referencia a la posición del Gobierno Departamental que sostiene que la tarea mayor corresponde a la Brigada Parlamentaria.



Finalmente, apuntó que el Ejecutivo debe dejar de actuar de manera política a favor de Santa Cruz.



Por la tarde, el presidente de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, Francisco Cuéllar, conoció la resolución y lamentó la estocada al Departamento. Opinó que, según su criterio, una resolución ministerial no puede anular un fallo constitucional.



“Es realmente inesperado, molestoso, admirable, cualquier calificativo que se quiera dar”, manifestó y expresó sus deseos de que “ahora sí, ojalá, la Gobernación quiere trabajar coordinadamente” en beneficio de la región.



Se esperan decisiones en el curso de las próximas horas.