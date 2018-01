Atención en hospitales aún no se restablece al 100%

17/01/2018 - 07:47:48

El Pais.- Desesperación, impotencia y molestia son las emociones de los enfermos que acuden al Hospital de Clínicas al enterarse que la atención aún es irregular y que no hay fichas para consultas externas ni especialidades debido al paro que ahora mantienen los trabajadores en salud desde hace semanas y que impide que los galenos cumplan su función al cien por cien.



El jefe de Emergencias del Hospital de Clínicas, Óscar Romero, confirmó a ANF que las atenciones en todas las unidades de ese nosocomio son irregulares, empero aclaró que en urgencias los servicios son regulares y que debido a la alta demanda de pacientes, la unidad sigue colapsada tanto que hay enfermos en el piso y banquetas.

Romero explicó que el colapso se debe a dos motivos: el primero por las atenciones irregulares en los hospitales y centros de salud públicos; y, por la falta de recursos económicos de los enfermos que no pueden someterse a estudios como resonancia magnética, tomografías, ecodopest, cuyos resultados definirían su posterior tratamiento o cirugía.

“Las atenciones son irregulares por el paro de los trabajadores, pero es normal en urgencias donde permanentemente estamos colapsando porque no se puede transferir a los paciente de manera regular por la falta de administrativos; segundo, porque hay casos de pacientes de recursos limitados (…) que se quedan entre una y dos semanas (internados) porque no pueden hacerse estudios para ver qué tipo de tratamientos requieren”, indicó.

Dijo que ese tipo de estudios no se ofrece en el hospital y la mayoría cuesta entre 500 y 800 bolivianos.

De acuerdo al galeno, en el periodo del paro de médicos que duró 47 días a nivel nacional, en rechazo del artículo 205 del Código Penal y el Decreto Supremo 3385, la unidad de emergencias realizó más de 140 cirugías, un promedio diario de dos a tres intervenciones.

“El servicio de urgencias es el que nunca para, en ese periodo de conflicto cada día hemos realizado tres cirugías, unos más complicados que otros. Hay casos que una sola operación dura más de dos horas y eso a veces no es valorado por nuestras autoridades que nos amenazan con los descuentos”, afirmó a tiempo de señalar que los profesionales no reciben sueldo desde diciembre.



“No hay fichas”

Los pacientes que buscaban atención lamentaron que el conflicto continúe y que no haya fichas disponibles para consulta externa. Una de las cajeras del nosocomio, que fue consultada sobre el tema afirmó que a la atención irregular continuará hasta que “termine el paro de la COB”.

“No es posible que sigamos así ¿no?, esos c…ya no quieren trabajar y tenemos que venir todos los días a rogar por atención. A mí me han dicho que no hay atención porque el paro médico sigue y yo escuche en las noticias que todo está solucionado, no están engañando para no trabajar”, afirmó, Raúl Altamirano, un paciente.

Por su parte, la dirigente de los trabajadores en salud de Bolivia, Jenny Arias, ratificó que movilización en contra del Código Penal continuará “hasta las últimas consecuencias” y anunció que no temen a los descuentos.

“Lamentablemente el Gobierno nos ha obligado a asumir esta medida y vamos a seguir hasta el final, no nos da miedo los descuentos porque si paramos ahora, tarde o temprano nos vamos a fregar peor con este Código”, remarcó.

Las situaciones son similares en el hospital Obrero y de la Mujer, donde los profesionales en salud trabajan a “medias”, sin embargo la mayoría de los médicos respaldan la medida de los trabajadores en salud que son enfermeras, administrativos, choferes de ambulancia, camilleros, personal de limpieza y cocina, técnicos, entre otros.

En tanto, el Ministerio de Salud afirmó que desde que se solucionó el conflicto médico, a nivel nacional apenas existe atención en un 37% en los hospitales y exhortó a los galenos a reanudar los servicios.