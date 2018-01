El Gobierno no paga sueldos a 20 mil médicos y trabajadores

17/01/2018 - 07:46:38

Página siete.- Representantes del sector médico denuncian que cerca de 20.000 galenos y trabajadores de salud aún no recibieron sus salarios de diciembre de 2017. Exigen el pago de sus sueldos hasta hoy, de lo contrario mañana inician un paro.





“No es posible que se incumpla el convenio que hicimos con el Gobierno, en el que indican que en cada sector de salud se debe realizar acuerdos para evitar descuentos y así recibir los salarios, pero hasta la fecha no pagaron los sueldos de diciembre”, dijo el presidente del Colegio Médico de El Alto, Orlando Moreira.





El representante del ente colegiado explicó que además de ese acuerdo tienen un convenio de hace años, en el que se indica que como máximo se debe cancelar el salario hasta el 10 de cada mes. “Pero hoy es 16, es decir que pasó medio mes y aún estamos sin sueldos”, resaltó.





Aseguró que en esa situación se encuentran cerca de 20.000 trabajadores y médicos del sistema público, principalmente. “Con los seguros a corto plazo ya se están negociando, pues se trabajará fines de semana u horas extras para realizar las cirugías postergadas durante el conflicto”, aclaró.





Su par del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, advirtió que si no se resuelve ese problema hasta hoy, mañana los galenos volverán a las movilizaciones. “No podemos permitir que se incumpla un acuerdo”, aunque explicó que ayer por la tarde el Colegio Médico se reuniría con autoridades del Ministerio de Salud para tratar el tema. “Esperemos que se resuelva”, dijo. Hasta el cierre de la edición no se conoció las conclusiones del encuentro.





Larrea explicó que deben tratar con las autoridades el tema de los despidos. “Tenemos conocimiento de que hubo despidos en Cochabamba, Potosí y Santa Cruz, incluso se despidió a especialistas que no existen muchos en el país, como el caso de nefrólogos”, resaltó.





Por su parte, Moreira explicó que en el país se registró “10 despidos” a causa de este conflicto. Contó que los médicos fueron los que renunciaron a sus cargos, pero debido al acuerdo los galenos debían ser recontratados.





Desde el 23 de noviembre y durante 47 días los profesionales de salud realizaron un paro general indefinido con protestas, marchas y piquetes de huelgas de hambre en contra del artículo 205 del Código del Sistema Penal porque “criminalizaba” el acto médico. Días antes del paso del Rally Dakar 2018 el presidente Evo Morales pidió derogar dicho artículo.





Ante esa situación, los galenos se reunieron con el Ministro de Gobierno y llegaron a un acuerdo que indica que cada sector debe realizar sus acuerdos por separado para tratar el tema de los descuentos. Días después, la ministra de Salud, Ariana Campero, aseguró que los descuentos iban sí o sí y que “día no trabajado es día no pagado”. Dicha aseveración fue ratificada por su par de Trabajo, Héctor Hinojosa.





Ayer, el Ministerio de Salud emitió un comunicado para aclarar que el acuerdo suscrito “entre el Gobierno nacional con los miembros del Colegio Médico de Bolivia, en el punto sobre las sanciones, se está dando cumplimiento por parte del Ejecutivo y por lo mismo se realizan reuniones sectoriales”.





Además, indica que desde la última firma de acuerdos entre el Gobierno con los médicos hasta la fecha “la ministra de Salud no emitió declaraciones a los medios de prensa”. En la nota se pidió además veracidad a los representantes de los entes colegiados.





En el comunicado también se sostiene que según sus reportes sólo el 37% de los hospitales de tercer nivel brinda atención y sólo el 50% de los nosocomios de segundo nivel. “Por lo tanto pedimos al presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, actúe en función de lo acordado y se atienda a los pacientes”.





De acuerdo con Larrea, los médicos están en sus fuentes laborales, pero en la actualidad los trabajadores de salud realizan un paro, razón por la que no se logró concretar en su totalidad la atención.





El director del Servicio Departamental de La Paz, Freddy Valle, resaltó que la semana pasada recibió una visita de una comisión conformada por el Ministerio de Gobierno y los colegios médicos, y se llegó a un acuerdo. “El mismo consiste en enviar una carta sobre la situación del departamento de La Paz. No es tan sencillo, los galenos tienen turnos mañana, tarde y noche, además de bajas y embarazos. Además los administrativos no han parado, al igual que el área rural”, explicó.





Por ello, el Ministerio de Gobierno solicitó que se envíe una carta a sus pares de Economía y Salud, y por eso se estima que hasta hoy se pagará los salarios.