El Código estará vigente en 18 meses pese al año fijado por Evo



17/01/2018 - 07:25:55

Página Siete.- El nuevo Código del Sistema Penal entrará en vigencia en 18 meses, en junio de 2019, a pesar de que el presidente Evo Morales fijó un plazo de un año para debatir, reformar o perfeccionar los artículos observados por los diferentes sectores sociales del país.





En ese marco, los sectores críticos calificaron de “engañosa” la propuesta de Morales, quien el pasado lunes decidió un año para el debate nacional de los artículos observados del Código del Sistema Penal. La Central Obrera Boliviana aseguró que seguirán con las medidas de presión hasta que se abrogue la Ley 1005.





El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, explicó que en los 12 meses se buscará entablar un diálogo con los diferentes sectores para “reforzar la redacción del Código”; y que por esa situación no se impone un límite de artículos para iniciar el debate.





Asimismo, explicó que una vez que se concluya con la socialización y con las enmiendas al Código, se elaborará una “ley modificatoria”, en la que se abrogará, derogará o se corregirán los artículos observados.





“Lo que se identifique, que tenga que ser eventualmente derogado o que tiene que ser modificado, obviamente pasa por una ley; así como hubo una ley para la derogación de los artículos 205 y 137.



Cualquier modificación que se quiera hacer en una ley o un código necesariamente pasa por un instrumento equivalente, en este caso por una ley”, indicó.





La metodología para el análisis y debate de los artículos polémicos con las organizaciones y sectores sociales será definida una vez que la Asamblea Legislativa conforme su nueva directiva, sus comisiones y comités.



“Estamos armando una estrategia, la última semana de enero o la primera semana de febrero, una vez que se instale la legislatura, estaremos en condiciones de abrir este espacio y vamos a fijar una metodología, que al final nos ayude y garantice que todos van a ser escuchados, y si se detecta que hay mala redacción, textos ambiguos, los vamos a mejorar, los vamos a ajustar y eso es lo que pretendemos asegurar”, indicó Gonzales.





El presidente de la Comisión de Justicia Plural, Víctor Borda (MAS), expresó que se debe conformar una comisión que esté integrada por diputados y senadores, dirigida por los presidentes de las cámaras.





Es la comisión -dijo Borda- que debería enviar una invitación a todos los sectores movilizados para que presenten sus propuestas o redacción alternativa de los artículos que presuntamente afectan sus derechos.





“Que vengan con propuestas técnico-jurídicas, no con falsedades u otro tipo de argumentos falaces. Ahora, si se advierte que algunos artículos, capítulos del Código vulneran sus derechos, estamos dispuestos a modificar. Esa debería de ser la metodología, debatir sin subjetividades”, manifestó Borda.





Legisladores de oposición, que ingresaron en huelga de hambre en pasillos de la Asamblea Legislativa, exigen la abrogación total del Código.





Pero ese pedido fue descartado por las autoridades del Gobierno y por el MAS. En criterio del presidente de Senado, abrogar toda la norma significa “renunciar a la posibilidad de aquellas partes buenas que tiene el Código”.





En tanto, tal como lo pidió Morales, la Asamblea Legislativa comenzó a explicar las virtudes del Código a las diferentes organizaciones.





El vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta de Diputados Gabriela Montaño y el presidente del Senado se reunieron con dirigentes de la Confederación de Fabriles de Bolivia.





Tras la reunión, Vicente Pacosillo, ejecutivo de los fabriles, destacó la predisposición del Gobierno y del Legislativo para socializar el contenido del nuevo Código. No obstante dijo que las explicaciones de la norma serán transmitidas a sus bases y en Congreso trabajarán una propuesta.





El lunes en la tarde, las autoridades del Legislativo se reunieron con el sector minero.





Contra los bloqueos



Gobierno El ministro de la Presidencia, René Martínez, consideró que si las movilizaciones se mantienen en Bolivia, después de que el presidente Evo Morales abrió a la posibilidad de hacer reformas al nuevo Código de Sistema Penal, es porque hacen referencia a actitudes políticas y conspirativas.

Expresión “Si después de esta determinación persisten las medidas de presión, no hay otra forma de (ver) que son actitudes con finalidad absolutamente de carácter político conspirativo contra nuestro Gobierno”, dijo Martínez