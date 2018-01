No le creen a Evo y sigue el rechazo

17/01/2018 - 07:24:24

Correo del Sur.- Los sectores que bloquearon ayer en algunas carreteras de acceso a la ciudad coindicieron en que el presidente Evo Morales volverá a incumplir su palabra si se suspenden las movilizaciones contra el nuevo Código Penal. Por lo mismo, avisaron que las protestas en Sucre no cesarán hasta que la nueva norma quede abrogada.



"Nadie le ha creído. Nosotros, que sabemos cómo es él, peor. Y, bueno, vamos a seguir en la lucha", dijo la ejecutiva del nivel primario del Magisterio Urbano, Amparo Aguilera, en la zona de El Abra, uno de los puntos de bloqueo que perjudicó el tránsito de los usuarios del aeropuerto Alcantarí.



En ese lugar, bloquearon desde temprano, entre otros, maestros, trabajadores universitarios y activistas, como la Asociación de la Vida y la Familia (ADEVIFA), todos en señal de rechazo al nuevo Código Penal.



Aguilera dijo que el Presidente intentó "prorrogar" de manera "mañosa" el conflicto para que las movilizaciones se caigan con su ofrecimiento: "socializar" la nueva norma durante un año y modificar los artículos que sean necesarios.



"Pedimos la abrogación total del (nuevo) Código Penal", exigió. "Hemos dicho que no vamos a garantizar el inicio de las clases hasta que se abrogue este nuevo Código Penal", advirtió después.



En la zona de La Calancha, entretanto, otro grupo de manifestantes, entre trabajadores municipales y de salud, resistieron un leve intento de desbloqueo de la Policía. Permitieron el paso de algunos vehículos cerca al mediodía, pero luego volvieron a bloquear la carretera a Potosí.



"El pueblo pide la anulación total del nuevo Código Penal (...) Lo que le queda al Gobierno es escuchar a su pueblo", reclamó la responsable del Comité de Movilizaciones de la Federación de Trabajadores en Salud, Teresa Miranda, al rechazar la socialización que ofreció el Gobierno.



Esta vez, sólo la carretera a Cochabamba y Santa Cruz no registró bloqueos, según la dirigencia que tiene a su cargo las movilizaciones.



Los manifestantes en los puntos de bloqueo se retiraron recién después de las 17:00.



"Lamentablemente (las autoridades) dicen que "todo está bien", pero no es así (...) ¿Cuánto le cuesta al Gobierno abrogar y consensuar (después un nuevo Código Penal) y salir limpio de este conflicto? Ha pasado tanto tiempo, que ya ha perdido credibilidad", dijo, entretanto, el ejecutivo de la COD y líder del Comité Departamental de Movilizaciones, Carlos Salazar, al rechazar la postura del MAS, que afirma que detrás del movimiento hay un plan de conspiración contra el Gobierno.



El dirigente agregó que las movilizaciones no cesarán esta semana en Sucre. Hoy no habrá bloqueos, pero luego de la marcha de teas del lunes y los bloqueos de ayer, llevarán adelante una nueva marcha a media mañana y otra más masiva el jueves.