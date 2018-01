Vicepresidente descarta abrogar Código



17/01/2018 - 07:23:09

El Diario.- A pesar de las innumerables manifestaciones de protesta en varias regiones del país en contra del Código del Sistema Penal (CSP), y se demanda la nulidad de la norma, el vicepresidente Álvaro García descartó la abrogación de la misma y más bien afirmó que procederán a explicarlo y modificar los artículos que son observados.



“Eso es lo que vamos a hacer todo este año, vamos a explicar y si resulta que hay un artículo o diez artículos que hay que cambiar, lo vamos a hacer; soy optimista en que lo vamos a lograr”, afirmó la autoridad.



La misma postura tiene el ministro de Justicia, Héctor Arce, quien afirmó también que no se abrogará la norma penal, pero en cambio se pueden modificar algunos artículos observados, tarea que se cumplirá después de un proceso de socialización



“Si existieran situaciones que pueden ser mejoradas, por supuesto (que se puede hacer), se pueden hacer modificaciones, complementaciones y en el plazo de un año realizar un gran encuentro nacional para consolidar un Código del Sistema Penal en las mejores condiciones”, afirmó Arce.



Asimismo, observó la labor del Órgano Legislativo: “Hay que hacer una autocrítica a la Asamblea Legislativa, porque no ha habido la suficiente socialización de este Código para que sea conocido”.



Por su parte, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, admitió que hubo debilidad de la Asamblea Legislativa en la socialización del Código; sin embargo, advirtió que hubo también una sólida campaña de desinformación contra la norma.



“Evidentemente ha habido un déficit, hay que admitirlo, eso hacemos nosotros: una autocrítica. Ha faltado probablemente ponerle mucho más empeño a la socialización”, dijo Gonzales.



PROPAGANDA MASIVA



El Gobierno central desde el lunes copó gran parte de los medios audiovisuales en todo el país para explicar mediante spots los artículos del CSP.



Este medio percibió que la intención es destacar las bondades de la norma, pero no así explicar los artículos observados por los distintos grupos sociales.



“CARNAVAL DE PROTESTAS”



Sobre las crecientes movilizaciones que se realizan en varias regiones el país, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, consideró que en el país hay un “carnaval de protestas”, en contra no sólo del CSP sino también en demanda de respeto al voto del 21 de febrero de 201, que rechazó otra repostulación del presidente Evo Morales.



“Los sectores, llevados por su intransigencia, lo único que quieren es que el conflicto se dilate y que sigan sus movilizaciones, yo creo que comenzó como una protesta pero de pronto va convirtiéndose en un carnaval de protestas que no tiene ya mayor sentido, puesto que se han ido dando respuestas”, dijo Rada en declaraciones a un medio de comunicación.